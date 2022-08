Von Gegnern zu Partnern

Ratsmehrheit von CDU und FGBO zieht erste positive Bilanz der politischen Zusammenarbeit

+ © Holthusen Die Fraktionsvorsitzenden Holger Wieters-Froehlich (FGBO, l.) und Klaus Rebentisch (CDU) ziehen eine erste positive Bilanz ihrer politischen Zusammenarbeit im Ottersberger Gemeinderat. © Holthusen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Petra Holthusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ottersberg – Das war schon eine dicke Überraschung nach den Kommunalwahlen im September 2021: CDU und FGBO, einst beste Feinde im politischen Tagesgeschäft, vereinbaren eine Zusammenarbeit im Rat der Gemeinde Ottersberg. Wie soll das denn zusammengehen?, fragten sich Beobachter, frühere hitzige Wortgefechte der handelnden Akteure noch gut im Ohr. Es geht offenbar ganz gut. Weil: „Es ist uns tatsächlich gelungen, auf persönlicher Ebene was zusammen hinzukriegen – um in der Folge für unsere Ortschaften was hinzukriegen, ohne immer zu streiten“, sagt Klaus Rebentisch, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Ottersberger Gemeinderat.

Rebentisch und Holger Wieters-Froehlich, Vorsitzender der FGBO-Fraktion, ziehen jetzt eine erste positive Bilanz ihrer politischen Zusammenarbeit, die sie als „unvoreingenommen und wertschätzend“ beschreiben.

Mit der offiziell erklärten Allianz, in der beide jedoch eigenständig bleiben, haben die zwei Fraktionen die rechnerische Mehrheit im Ottersberger Kommunalparlament. Die CDU als deutlich größte Riege stellt zehn der 28 gewählten Ratsmitglieder und bildet zudem eine Gruppe mit dem FDP-Einzelkämpfer – verfügt also über elf Stimmen und kann zusammen mit den vier der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO) absolute Mehrheiten schaffen. Die FGBO musste zwar 2021 Wahlverluste hinnehmen und schrumpfte auf vier Mandate – hat jedoch mit dem großen Partner die Möglichkeit, aus der Rolle der oft abgebügelten Opposition heraus und „gestalterisch konstruktiv ins Handeln zu kommen“, so Wieters-Froehlich.

Zumal die einstigen Bündnisse mit Grünen und SPD – nicht zuletzt aufgrund persönlicher Differenzen – Geschichte sind. „Die wollten keine Verbindung mehr mit uns“, erinnert Wieters-Froehlich an die Sondierungsgespräche nach der Wahl. Der frühere Gegner CDU hätte laut Rebentisch mit der FGBO sogar am liebsten eine feste Gruppe im Rat gebildet, „um die Verlässlichkeit auch nach außen zu zeigen“. Das aber ging der FGBO-Basis zu weit; in einer Mitgliederabstimmung wurde eine Gruppenbildung abgelehnt.

Nun also Zusammenarbeit. Gestritten werde schon, sagen beide Partner. Aber über die Sache. „Zwischenmenschlich sind noch keine blöden Sachen passiert“, hebt Rebentisch hervor. Und das sei definitiv die Basis von zielführender Kooperation. Zumal die inhaltlichen Schnittmengen der traditionellen Christdemokraten und der früher mal aus einer Bürgerinitiative erwachsenen FGBO naturgemäß nicht so groß und Annäherungen immer wieder gefordert sind. Strittig seien beispielsweise Fragen der Baulandentwicklung. Oder des kommunalen Regelungsbedarfs. „Aber die Bereitschaft auf beiden Seiten, uns gegenseitig einzufangen, hilft“, sagt Rebentisch, „wir haben eine gute Diskussionskultur.“

„Wo sind wir aneinandergeraten? Wo haben wir uns in eine gemeinsame Richtung entwickelt?“ Darüber haben die beiden Fraktionen zuletzt reflektiert. Gemeinsame Ziele formuliert das nach einer Klausurtagung erarbeitete Papier. Drei große Ws markieren demnach die nächsten Vorhaben für die Entwicklung der Gemeinde: „Wirtschaft – Wege – Wohnen“. „Im Kern geht es dabei um die Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauflächen im Einklang mit Klimaschutz und Interessen der Bürger“, fassen Rebentisch und Wieters-Froehlich zusammen.

Bei der gewerblichen Entwicklung setzen CDU/FDP und FGBO angesichts knapper Flächenressourcen auch auf die Umnutzung von Bestandsflächen und -immobilien. Zu den wirtschaftlichen Ambitionen gehören die Förderung von Start-ups sowie die Schaffung von Handwerks- und Dienstleistungszentren zur Unterstützung von Klein(st)betrieben. Thema ist auch die mögliche Umnutzung von Biogasanlagen, die statt mit nachwachsenden Rohstoffen mit Restabfall gefüttert werden könnten – wodurch Ackerflächen für den Anbau von Lebensmitteln frei würden.

Für das Wohnen der Zukunft wollen CDU und FGBO der Schaffung von neuem Bauland und der Nachnutzung alter Immobilien die gleiche Priorität einräumen. „Junge Menschen kaufen alte Häuser“, das wäre für Wieters-Froehlich „eine gute Geschichte“. Grundsätzlich seien sich beide Parteien einig, beim Flächenneuverbrauch vorsichtig zu sein und den Fokus auf die Innenverdichtung zu legen. Mehrgenerationen-Wohnprojekte sollen integriert sowie klimaschützende Nahwärmenetze angestrebt werden.

Durch die Zusammenarbeit und politische Mehrheitsfähigkeit „haben wir Gestaltungsmöglichkeiten, was zu bewegen und ins Handeln zu kommen“, betont Wieters-Froehlich. „Das gilt für beide Fraktionen“, ergänzt Rebentisch. Es gehe um die Entwicklung und Umsetzung von Themen – nicht ums „Durchregieren“, wie andere Ratsfraktionen mit Blick auf das neue Bündnis argwöhnen, zumal der seit 2020 amtierende Ottersberger Gemeindechef Tim Willy Weber aus der FGBO kommt.

Die Allianz sei kein Selbstzweck, sondern von Nutzen für den Flecken: „Wir wollen für die Gemeinde ein bisschen was auf die Reihe kriegen, und das schneller als gewohnt“, bekräftigt Wieters-Froehlich.

Der FGBO-Fraktionssprecher würde es übrigens – gerade nach den letzten Erfahrungen mit den Reizthemen Ruheforst und Otterstedter See – begrüßen, wenn bei Interessenskonflikten eine neue Streitkultur auch im Dialog mit aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern möglich würde: „Wir wollen Betroffenheitsdebatten auf die Sachebene heben, und wir wollen uns bei missliebigen politischen Entscheidungen nicht als Undemokraten beschimpfen lassen.“