Politik debattiert Steuererhöhungen für Feuerwehrhäuser

Ottersberg - Die Haushaltsberatungen für 2019 setzt der Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Gemeinderates Ottersberg am Dienstag, 27. November, fort.

Die für Zuhörer öffentliche Sitzung beginnt um 20 Uhr im Rathaussaal. In der vorherigen Sitzung hatte Christian Heinrich, Finanzfachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung, den Politikern den zweiten Entwurf des Haushaltsplans 2019 vorgestellt. Der Finanzausschuss war in zweistündiger Debatte aber zu keiner Empfehlung gelangt, hatte jedoch neue Überlegungen angestellt, die nun Dienstag abschließend beraten werden sollen.

Zur Bewertung der finanziellen Situation hat sich nach Worten von Heinrich zudem Neues ergeben hinsichtlich der Berechnungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs. Danach ergibt sich für Ottersberg eine Mehreinnahme, „die in Verbindung mit der erneut gestiegenen Einwohnerzahl – zum 30. Juni 2018 auf 12 890 – einen erheblichen Entlastungsbeitrag erbringt“.

Entscheiden muss sich der Finanzausschuss, ob er die vor einer Woche angedachte Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze realisieren will – befristet auf fünf Jahre und gedacht zur Finanzierung der benötigten drei neuen Feuerwehrhäuser in Ottersberg, Otterstedt und Posthausen. Im Raum steht der Vorschlag, die Grundsteuer A und B für begrenzte Zeit um 5,5 Prozent zu erhöhen – alle Hebesätze lägen dann einheitlich bei 390 Prozentpunkten.

Bislang sind für die Feuerwehrhäuser im Haushaltsplan 2019 insgesamt 2,8 Millionen Euro eingeplant. Weil die aber nächstes Jahr nicht komplett ausgegeben werden, empfiehlt Heinrich jetzt, die Summe auf drei Haushaltsjahre zu verteilen: Jeweils eine Million Euro sollen 2019 und 2020 eingeplant werden, 800.000 Euro 2021.

Politisch nicht mehrheitsfähig, weil nur grob kalkuliert und nicht mit konkreten Plänen hinterlegt, war bislang die Investitionssumme von 640.000 Euro für die bauliche Erweiterung der Grundschule Fischerhude. Nun schlägt Heinrich vor, 20 Prozent der Summe, also 128.000 Euro, im Etat 2019 für Planungskosten freizugeben und die verbleibenden 512.000 Euro bis zur Detailplanung mit einem Sperrvermerk zu versehen.

pee

Rubriklistenbild: © dpa