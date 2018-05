Ottersberg stellt Ferienprogramm vor

Ottersberg - Wer sich in den Sommerferien nicht langweilen möchte und beispielsweise Lust auf einen Besuch im Weltvogelpark Walsrode hat, eine Bootsfahrt auf der Wümme machen möchte oder die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen will, sollte unbedingt einen Blick in das Ferienprogramm des Fleckens Ottersberg werfen. Kinder und Schüler können für die Zeit vom 28. Juni bis 8. August aus 38 Erlebnisangeboten wählen, zusammengetragen von Vereinen, Institutionen und Parteien.

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Angebot bieten können“, freut sich Corinna Coordes von der Gemeindeverwaltung. Darunter seien auch neue Anbieter und Angebote.

Das komplette Programm, im DIN-A5-Format in einer Auflage von 1300 Exemplaren, ist druckfrisch und wird an den Schulen des Fleckens Ottersberg von den Lehrkräften verteilt. Zudem liegt es im Rathaus aus, in den Jugendkulturhäusern Ottersberg und Fischerhude sowie in der Gemeindebücherei.

Wer also Lust auf Abenteuer, Action, Natur pur, Sport oder Spaß hat, sollte sich bis zum 30. Mai anmelden. Gehen bis zu diesem Stichtag für ein Angebot mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind, wird ein automatisches Zuteilungsverfahren eingesetzt.

Die Anmeldung zum Ferienprogramm erfolgt online über www.ottersberg.de – Familie und Soziales – Ferienprogramm. Hier ist das Angebot auch noch einmal im Detail aufgelistet.

Wer vorab Informationen wünscht, kann sich direkt an die Gemeindeverwaltung wenden. Auskunft und Anmeldung zum Ferienprogramm gibt es bei Corinna Coordes, Telefon 04205/ 317032, und Antje Mühlnickel, Telefon 04205/ 317037, Rathaus Ottersberg (Fachbereich I, Ordnung und Soziales, Zimmer 1). Eine Ferienbetreuung über mehrere Tage bietet der Flecken in diesem Jahr nicht an, jedoch gibt es im Ferienprogrammangebot mehrtägige Veranstaltungen.