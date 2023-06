Auf die Bremse: Flecken Ottersberg schließt sich Initiative zur Geschwindigkeitsbegrenzung an

Von: Nina Baucke

Teilen

Zu Beginn der Straße Alter Weg in Ottersberg weist ein Schild auf die Tempo-30-Zone. Geht es nach einer Mehrheit der Ratsmitglieder, soll die Geschwindigkeitsbegrenzung vermehrt gelten – und die Gemeinde selbst darüber entscheiden. © Baucke

Der Flecken Ottersberg schließt sich einer bundesweiten Initiative zur innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung an.

Ottersberg – Es gibt sie vor Schulen, Kindergärten, Altenheimen und in Wohngebieten: Zonen, in denen das Tempo des motorisierten Verkehrs auf 30 Stundenkilometer beschränkt ist. Doch darüber zu entscheiden – diese Hoheit haben Kommunen nicht. Die bundesweite Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ aus Städten und Gemeinden will das ändern, und ihr schließt sich nun auch der Flecken Ottersberg an. Bei nur einer Gegenstimme votierte der Rat am Donnerstagabend für einen entsprechenden Antrag der FGBO-Fraktion.

Bisher ist das nur Flickschusterei und für Autofahrer sehr müßig.

Allein zwischen Februar und Juni sind es laut Bürgermeister Tim Willy Weber um die 300 Kommunen, die der Initiative beigetreten sind, so dass ihr mittlerweile 742 angehören. „Allein das zeigt schon, wie viel Dynamik da drin ist“, so Weber. „Mit mehr Gemeinden im Rücken kann man ganz anders gegenüber dem Bundesverkehrsministerium auftreten“, erklärte auch FGBO-Ratsherr Holger Wieters-Fröhlich den Hintergrund des Antrags. Unter anderem bestehe dann die Möglichkeit, in Fischerhude nicht nur in sensiblen Bereichen das Tempo abzusenken, sondern gänzlich. „Bisher ist das nur Flickschusterei und für Autofahrer sehr müßig.“ Auf ihren eigenen Straßen ist es für die Kommune möglich, selbst über eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu entscheiden, „es geht uns aber auch um die anderen Durchgangsstraßen“, so Wieters-Fröhlich. Dann nicht nur in Fischerhude, sondern auch in Ottersberg – zumindest, wenn es nach Micha Recklies (Grüne) geht: „Auch da haben wir unter anderem durch Altenheime, die Hochschule unübersichtliche Situationen, so dass gleich am Ortseingang ein Tempo-30-Schild stehen könnte.“

Nur ein kleiner Ansatz

Kritisch dagegen sah Annegret Reysen (SPD) den Antrag. „Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzt sich bereits mit dem Thema auseinander und für eine Entscheidungshoheit ein. Von daher halte ich weitere Initiativen für völlig überflüssig.“ Das sah Hans-Jörg Wilkens (fraktionslos) ähnlich: „Das Ziel ist richtig, aber das hier ist Symbolpolitik.“

Gabriele Könnecke dagegen sprach sich ebenfalls für den Antrag aus: „Die Initiative gibt es nun mal, und je mehr Kommunen sich ihr anschließen, desto größer wird der Druck auf das Ministerium. Und um mehr Möglichkeiten des Einflusses zu haben, sollten die Gemeinden ihren Willen da auch stärker deutlich machen. Wichtig ist, dass die Kommunen aktiv werden und mehr Druck im Kessel ist“, so die SPD-Ratsfrau. „Der Antrag schadet uns nicht, und es gibt uns am Ende mehr Hoheit“, sagte auch Ludwig Schwarz (Grüne).

Natürlich bleibe der Anschluss an eine solche Initiative nur ein kleiner Ansatz, so Wieters-Fröhlich. „Am Ende ist es tatsächlich nur ein Druckmittel, denn das Verkehrsministerium hat sich da bisher sehr renitent gezeigt.“ Nach dem positiven Votum will der Flecken Ottersberg der Initiative zum nächstmöglichen Zeitpunkt beitreten.

Die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ An der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beteiligen sich Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. „Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öfentliche Räume“, so der Standpunkt der Gruppierung. „Gerade die Straßen und Plätze mit ihren vielfältigen Funktionen sind das Aushängeschild, das Gesicht der Städte. Sie prägen Lebensqualität und Urbanität.“ Einen wesentlichen Faktor sieht die Initiative in der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30, die „erheblich positive Auswirkungen“ haben würde: erheblich sichere Straßen, vor allem für Fußgänger und Fahrradfahrer, geringere Lärmbelastung, saubere Luft bei einem guten Verkehrsfluss, Zurückgewinnung der Straßen als multifunktionale Orte sowie erhöhte Lesbarkeit der Straße, dank einfacher und nachvollziehbarer Regeln.

Dafür fordern die der Initiative angeschlossenen Städte und Gemeinden einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, der es ermöglicht, „Tempo 30 als verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell angemessene Höchstgeschwindkeit dort anzuordnen, wo sie es für sinnvoll erachten – auch für ganze Straßenzüge im Hauptverkehrsstraßennetz und gegebenenfalls auch stadtweit als neue Regelhöchstgeschwindigkeit“. Die Initiative fordert daher dementprechend den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.