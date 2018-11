AZO raus, Kleiderkammer rein? Politik vertagt Entscheidung

Das Autonome Zentrum Ottersberg in den Räumen der ehemaligen Kegelbahn am Fährwisch stand im Mittelpunkt einer verwirrten politischen Debatte im Sozialausschuss.

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Ob die Gemeinde den Ende Mai nach vier Jahren auslaufenden Mietvertrag mit dem Verein, der in der früheren Kegelbahn im Sportzentrum Fährwisch das Autonome Zentrum Ottersberg (AZO) betreibt, verlängert, ist noch nicht entschieden. Der Jugend-, Sport- und Sozialausschuss des Gemeinderates fasste dazu in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Rathaussaal keinen Beschluss. Auch nicht zum Antrag der SPD-Fraktion, statt des AZO in den Räumen ab Juni die ehrenamtlich geführte Kleiderkammer unterzubringen, die aus der abrissreifen Schulturnhalle ausziehen muss.

Frei nach dem Motto „Nun ganz in Ruhe nochmal von vorn“ will Sozialausschussvorsitzende Bianca Fischinger (SPD) ihr Gremium in Kürze zu Ortsterminen in AZO und Kleiderkammer und danach in der nächsten Sitzung zur Abstimmung bitten, wenn die Fraktionen sich Klarheit verschafft haben.

Einige Verwirrtheit ausgelöst hatte die SPD-Fraktion mit ihrem von Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp forcierten Antrag, die dem AZO vermieteten Räume „einer neuen Nutzung zuzuführen“, nämlich der Kleiderkammer. Ihre Annahme, in dem selbstverwalteten Zentrum junger Alternativer gehe es problematisch zu und gebe es laufend Regelverletzungen, so dass das Auslaufen des Mietvertrages gerade recht käme, mussten die SPD-Ratsfrauen Gaby Könnecke und Bianca Fischinger in der Sitzung aber revidieren.

Vorständler des AZO, in dem eine autonome Jugendkultur mit Konzerten, Vorträgen, Filmabenden und Gruppentreffen gelebt wird, räumten Probleme mit unerwünschtem Verhalten in der Vergangenheit ein, auf die sie aber reagiert hätten. Nach Gesprächen mit der Gemeinde seien zuletzt auf dem Außengelände Gartenhäuschen und Überdachungen abgebaut worden, um das mit Vermüllung verbundene „Abhängen“ ungern gesehener Besucher abseits der Öffnungszeiten zu unterbinden. Und: „Leute, die Drogen konsumiert haben, wurden rausgeschmissen.“ Der Verein für das selbstverwaltete Zentrum, der sich die maroden Räume 2015 ausgebaut hat, will den Mietvertrag unbedingt verlängern – womit die Gemeindeverwaltung um Vizechef Jürgen Buthmann-von Schwartz erklärtermaßen keine Probleme hätte.

„Mietvertrag auslaufen lassen und fertig“

Reiner Schnäpp beharrte darauf, als Gemeinde auf der alten Kegelbahn Eigenbedarf für die Kleiderkammer anzumelden: „Warum was anderes suchen, wenn der Raum da ist? Den Mietvertrag können wir auslaufen lassen und fertig. Die Frauen von der Kleiderkammer werden uns dankbar sein.“

Das bezweifelte der perplexe kommunale Gebäudemanager Heiko Szczesny: „Das AZO ist gar nicht geeignet für die Kleiderkammer. Das ist ein dunkles Loch, da findet sich was Besseres. Aber mit dem AZO haben wir einen so besonderen Verein, das darf man nicht kaputtmachen“, zeigte sich Szczesny „entsetzt“ über die Diskussion.

„Ein bisschen platt“ war auch Angela Hennings (Grüne): „Zwei gute Sachen gegeneinander auszuspielen, ist unglücklich. Wir können die Kleiderkammer nicht da unterbringen, wo schon was anderes läuft.“ Das sah Tim Weber (FGBO) genauso: „Wir wollten das selbstverwaltete Zentrum dort haben; die haben viel Arbeit reingesteckt und wollen dort bleiben. Also ist das doch gar keine Frage!“

„Beide Projekte sind erstklassig“, sagte Reiner Sterna (CDU), und für beide müsse eine Lösung gefunden werden – für die Kleiderkammer eventuell übergangsweise ein Container. Für die SPD ruderte Gaby Könnecke zurück: Es sollten nicht zwei funktionierende Einrichtungen gegeneinander ausgespielt werden, sagte sie. Dass dieser Eindruck entstanden sei, dafür entschuldigte sich Bianca Fischinger bei den Aktiven von AZO und Kleiderkammer im Zuhörerraum.

Wie eine Engagierte der Kleiderkammer berichtete, werde das auf vier Frauen geschrumpfte Team die wöchentliche Abgabe gespendeter Second-Hand-Kleidung an Geflüchtete und andere finanziell Bedürftige erstmal einstellen. Sollte sich ein „angenehmer neuer Raum“ finden, wolle man neu durchstarten – der Bedarf sei da.