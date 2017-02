Ottersberg - Am vergangenen Freitag wurde ein Fahrrad an der Dieker Straße in Ottersberg gefunden. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer.

Die Polizei Thedinghausen geht davon aus, dass es zunächst von einem unbekannten Dieb entwendet und später aus ungeklärten Gründen entsorgt wurde.

Hinweise, wem das Damenrad der Marke Active gehört, nimmt die Polizeistation Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/8604 entgegen.