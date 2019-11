17-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw noch an der Unfallstelle gestorben. Die Reeßumer Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Otterstedt – Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Freitagmittag in Otterstedt (Flecken Ottersberg) ist eine 17 Jahre alte Radfahrerin gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer auf der Reeßumer Straße in Fahrtrichtung Reeßum unterwegs, als die 17-jährige Otterstedterin aus dem Rugenworthweg auf die Reeßumer Straße fuhr, obwohl der Lastwagen Vorfahrt hatte.

Lkw-Fahrer konnte Crash nicht vermeiden

Der Fahrer wich laut Mitteilung der Polizei nach links aus, konnte einen Zusammenstoß mit der jungen Frau jedoch nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug kam im linken Seitenraum zum Stehen.

Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb die 17-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 36-Jährige kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Unfall in Otterstedt: Reeßumer Straße zeitweise voll gesperrt

Die Reeßumer Straße wurde im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Wegen umfangreicher polizeilicher Maßnahmen zur Unfallaufnahme blieb die Straße noch mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei Achim zur Aufklärung des Unfallgeschehens dauern an.

