Integrationslotsen veranstalten Fest für Alt- und Neubürger mit Spiel, Musik und Infos

Begegnung an Bühne und Büfett

+ Ein großes Organisationsteam bereitet in Ottersberg für den 2. September das „Internationale Begegnungsfest“ vor. Heimische und zugewanderte Menschen sind zum gemeinsamen Feiern eingeladen. Das Programm bietet Musik, Spiele, Essen und viele Informationen.

Ottersberg - Das „Internationale Begegnungsfest“, das in Ottersberg schon öfter Menschen und Kulturen zusammengeführt hat, geht in die nächste Runde: Für Sonntag, 2. September, lädt der Verein der Integrationslotsen im Landkreis Verden in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingskoordination des Fleckens Ottersberg heimische und zugewanderte Menschen zur Begegnung und zum gemeinsamen Feiern ein.