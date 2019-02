„Hilfe und Tat“ geht mit Hilfsgütertransporten ins 26. Jahr

„Die Menschen warten sehnsüchtig“

+ © Fetkenhauer Die Führungsriege von „Hilfe und Tat“: (v.li.) Heinz Kuhr, zweiter Vorsitzender, Heide Sanders, Schatzmeisterin, und Günter Grajetzky, Vorsitzender. © Fetkenhauer

Ottersberg - Wenn Uwe Remmers, Gründungsmitglied und inzwischen Ehrenvorsitzender, nicht daran erinnert hätte, wäre das 25-jährige Jubiläum des Vereins „Hilfe und Tat“ womöglich am Abend der Jahreshauptversammlung sang- und klanglos untergegangen. Mit anschaulichen Worten spulte Remmers für die Mitglieder die Zeit zurück bis zum Gründungstag, dem 5. Januar 1994. An diesem Tag begann das ehrenamtliche Engagement der humanitären Hilfsorganisation, das bis heute anhält und den Aktiven ein breites Betätigungsfeld in der Grenzregion Ermland/Masuren im ehemaligen Ostpreußen, heute Polen, bietet.