Von Kunstpreis bis Tanzprojekt: Ausschuss des Fleckens Ottersberg stimmt für Förderung mehrerer Kulturaktionen

Einstimmig stimmte der Ausschuss für Kultur und Bürgerbeteiligung des Fleckens Ottersberg für die Förderung mehrerer Kulturprojekte im Sommer und Herbst.

Ottersberg – Mehr als 9 000 Euro hatte der Flecken Ottersberg für Kulturförderung in den aktuellen Haushalt eingestellt, „und dieser Etat ist jetzt vergeben“, sagte Erika Janzon (Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bürgerbeteiligung bei dessen Sitzung am Mittwoch. Denn an diesem Abend hatte das Gremium der Förderung von vier Projekten grünes Licht gegeben, die mit ihren Anträgen an den Flecken herangetreten waren. „Alle Projekte zeigen, welche Kreativtiät sich hier in Ottersberg hervortut“, so Janzon weiter. Das sahen die Mitglieder des Ausschusses ebenso und stimmten einstimmig für die einzelnen Förderungen.

Der Löwenanteil von 5 000 Euro fließt dabei in den Ottersberger Kunstpreis 2023, der im November vergeben und ab Freitag, 10. November, auch mit einer Ausstellung in Buthmanns Hof in Fischerhude gewürdigt werden soll. „Der Ottersberger Kunstpreis hat eine Bedeutung“, betonte Martin Voßwinkel, künstlerischer Leiter der Auszeichnung. „Wir erleben immer wieder, dass hier prämierte Künstler später wieder bei anderen Preisen auftauchen. Und wir erleben, wie sie in der Regel die Preisgelder gleich wieder in neue Projekte investieren, die eventuell ansonsten nicht möglich wären.“ Für dieses Jahr sind laut Janzon isgesamt 51 Bewerbungen eingegangen, von denen 16 für die Ausstellung ausgewählt wurden.

Mit weiteren 2 000 Euro fördert der Flecken eine Ausstellung von Jürgen Brodwolf beim Kunstverein Fischerhude in Buthmanns Hof. Diese setzt sich unter dem Titel „Cato lebt weiter“ mit der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek, deren Tod durch Hinrichtung sich in diesem Jahr am 5. August zum 80. Mal jährt. „Einen so bedeutenden Künstler wie Jürgen Brodwolf hatten wir noch nie bei uns“, verdeutlichte die Vorsitzende des Kunstvereins, Barbara von Monkiewitsch. Was Vorhaben noch anspruchsvoller macht: Die Bestandteile der Ausstellung bedürfen eines Spezialtransports aus Bayern nach Fischerhude. Darunter sind Collagen, Papierreliefs und Buchobjekte, die sich unter anderem mit den Themen „Folterung“ und „Catos Traum“ auseinandersetzen. „Wir wollen anlässlich ihres Todestages Catos Bekanntheitsgrad weiter steigern“, erklärte von Monkiewitsch den Hintergrund der Ausstellung.

Öffnung der Hochschule

Mit 1 100 Euro fördert der Flecken zudem den Performance- und Medientag Ottersberg, eine Veranstaltung der Hochschule für Künste im Sozialen. Im vergangenen Jahr hatte es bereits eine ähnliche Aktion gegeben, „dieses Mal öffnet sich die Hochschule auch nach außen – als Kulturfestival“, erklärte Michael Dörner, der dort eine Professur inne hat. So soll es von Donnerstag bis Samstag, 13. bis 15. Juli, eine Mischung aus Performance-Vorstellungen und Konzert geben. „Wir hoffen, dass sich das etabliert“, erklärte Dörner und fügte mich einem Lachen hinzu: „Scheeßel hat es mit dem Hurricane ja auch geschafft.“ Geplant ist laut Beschlussvorlage, das Festival zu einem Ort für Präsentation, Austausch und Reflektion im ländlichen Raum zu machen. Der Umfang des Programms allerdings, das machte Dörner deutlich, richte sich auch nach der Förderung. Bürgermeister Tim Willy Weber sah das Projekt positiv: „Wir können froh sein, dass sich die Hochschule öffnet.“

Der Flecken steckt zudem weitere 1 100 Euro in das Projekt von Hans-Joachim Reich für die Kunstschule Otto Ottersberg, einem inklusiven und mehrgenerativem Projekt unter dem Titel „Human“, das sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Menschenrechte auseinandersetzt – das alles zu Musikstücken des Fischerhuder Komponisten Helge Burggrabe. „Wir wollen Vielfalt sichtbar machen“, erklärte Reich, der das Projekt vor dem Ausschuss vorstellte. Unter anderem konnte er bereits ein Ensemble der Hochschule für das Projekt im September gewinnen sowie Schüler der Waldorfschule und eventuell auch eine Gruppe der Grundschule. Dazu gehört auch eine Präsentation an zwei Terminen vor Publikum.