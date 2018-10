Artenrückgang: Für Insekten ist „fünf Minuten vor zwölf längst vorüber“

Ottersberg - Konnte vor rund 20 Jahren mit speziellen Vorrichtungen noch ein Kilo Insekten pro Stunde gezählt werden, so sind es heute nur noch 150 Gramm. Für Dr. Martin Kubiak, Entomologe an der Universität Hamburg, eines der Indizien für einen dramatischen Rückgang von Arten. Natürlich gebe es regionale Unterschiede, aber dennoch sei der starke Rückgang von Insekten, besonders von Bienen und ihren verwandten Arten, nicht wegzudiskutieren, sagte der Insektenforscher, der auf Einladung des Ottersberger Ortsverbandes von Bündnis 90 / Die Grünen im Rektorhaus referierte. Allerdings interessierte sich für das Vortragsthema „Damit es wieder summt und brummt“ nur ein kleiner Kreis.

Die Grünen hatten sich diesen Sommer an der Aktion „Zählen, was zählt“ des Naturschutzbundes (Nabu) beteiligt – und waren beim Zusammentragen ihrer Ergebnisse erschrocken über die wenigen in Fischerhude gezählten Insekten. Um mehr über den Ist-Stand und seine Ursachen zu erfahren, hatten die Grünen den Insektenforscher Kubiak für den Vortrag nach Ottersberg geholt.

Viele Naturschützer würden die Ursache des dramatischen Verlusts an Vorkommen und Vielfalt von Insekten auf die intensive Landwirtschaft schieben – aber das sei nur zum Teil richtig, führte Kubiak aus und machte dies am Beispiel der Stadt Hamburg fest, die einen massiven Verbrauch an Fläche habe. Gewässer würden verrohrt und unter die Erde verlegt. Dadurch seien auch keine Blühstreifen mehr vorhanden, um Insekten Nahrung und Unterschlupf zu bieten. Die Versiegelung von Flächen und das Ausräumen von Gärten, die auch nichts anderes mehr seien als Monokulturen, hätten stark zugenommen. Naturschützer und Landwirte würden zwar hier und da Blühstreifen anlegen, aber leider oft mit regional untypischen Pflanzen, was ein massiver Eingriff in die hiesige Natur sei, so Kubiak. Wildbienen und ihre Artverwandten könnten mit gebietsfremden Pflanzen nichts anfangen. Hier müsse spezielle Aufklärung erfolgen, um die Zielsetzung nicht zu verfehlen, erklärte der Wissenschaftler.

Die klimatischen Veränderungen, die nicht mehr wegzulächeln seien, böten Raum für Pflanzen- und Tierarten, die die heimische Flora und Fauna nachhaltig verdrängen würden. Kubiak nannte beispielhaft die aus Asien eingeschleppte Wollhandkrabbe, die sich als Exot inzwischen bei uns heimisch fühle. Gebietsfremde Pflanzen würden sich mehr und mehr ausbreiten und heimische zurückdrängen – und damit eben auch die Insekten und Wirbeltiere, die hier angestammt seien. Heimische Marienkäfer müssten einem asiatischen Exemplar weichen, das sich rasant ausbreite. Für die heimische Köcherfliege dagegen mit ihren etwa 300 verschiedenen Arten sei der Rückgang vorprogrammiert.

Im Schnelldurchgang gab Insektenforscher Kubiak den Zuhörern einen Einblick in seinen wissenschaftlichen Aufgabenbereich rund um die Biodiversität der Tiere. Dabei spiele auch Gewässerqualität eine wichtige Rolle, denn dort spiele sich das Leben vieler Insekten ab. Was Insekten, Wildbienen und Co. betreffe, sei „fünf Minuten vor zwölf längst vorüber“, resümierte der Forscher.

Kubiak beklagte auch, dass es kaum noch Hobby-Biologen gebe, die die Bestände auflisteten und damit für Wissenschaftler wertvolle Nachweise anlegten. Ganze Sammlungen wurden vor Jahrzehnten Universitäten zur Verfügung gestellt und lieferten ein Basiswissen über den Kosmos von Kleinstlebewesen, ihren Lebensraum und ihre Bedürfnisse. „Diese Zeiten sind vorbei. Es gibt kaum noch Sammler und Forscher, die sich in ihrer Freizeit für wissenschaftliche Forschung interessieren. Es fehlt der Nachwuchs an Experten, die mit ihrer Kenntnis der Wissenschaft zuarbeiten“, so Kubiak. Aber: „Wir brauchen wieder Bürger, die über Artenkenntnis verfügen, die Interesse an Ökologie und Biologie haben und somit für Informationsquellen sorgen.“ J kr