Ottersberg am Limit: Zahl der Geflüchteten fast verdoppelt

Von: Petra Holthusen

Mehr als 60 Geflüchtete aus der Ukraine hat der Landkreis in einer Sammelunterkunft in der Ottersberger Tennissporthalle am Fährwisch untergebracht. © Woelki

Ottersberg – Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat sich die Zahl der im Flecken Ottersberg untergebrachten und betreuten Geflüchteten fast verdoppelt. Von den derzeit 490 Schutzsuchenden in der Gemeinde kommen 229 aus der Ukraine. „Das ist wahnsinnig viel Unterstützungs- und Beratungsarbeit, die mal eben obendrauf gekommen ist“, schilderte Jana Nowak, Integrationsbeauftragte des Fleckens Ottersberg, dem Sozialausschuss des Gemeinderates in seiner Sitzung am Mittwochabend im Rathaussaal.

Was Wohnraum- und Behördenkapazitäten betreffe, „sind wir am Limit“, sagte Nowak. Ihre eigene Arbeitszeit von 20 Wochenstunden reiche in der aktuellen Situation hinten und vorne nicht aus: „Ich agiere im Grunde als Feuerwehr.“ Am meisten brenne es auf dem leergefegten Wohnungsmarkt. „Aber wir werden weiter unterbringen müssen“, so Nowak. Im Winter werde sich der Zustrom der Menschen aus der Ukraine noch mal erhöhen: „Da kommt ganz schön was auf uns zu, die Lage wird sich noch verschärfen.“ Händeringend sucht die Integrationsbeauftragte nach weiterem – bezahlbarem – Wohnraum.

Das sei fast aussichtslos und benötige einen erheblichen Einsatz von Überzeugungskraft, Hartnäckigkeit und „Vitamin B“. 141 Menschen sind Nowak zufolge in insgesamt neun Unterkünften von Landkreis und Gemeinde untergebracht, für viele weitere wird dringend Mietwohnraum benötigt. Unter anderem auch für Ukrainerinnen und ihre Kinder, die bislang als Gäste private Aufnahme bei Familien gefunden haben, deren Gastgeber aber jetzt nach Monaten des Zusammenrückens „an ihre Grenzen stoßen“.

Bei allen Schrecken des Ukraine-Krieges und seiner Folgen will und kann Nowak die Geflüchteten aus anderen Kriegs- und Krisengebieten der Erde nicht aus dem Blick verlieren: „Der Beratungs- und Unterstützungsbedarf ist bei allen sehr hoch.“ Für die mehr als 260 im Flecken lebenden Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und weiteren Staaten sei es derzeit noch aussichtsloser, eine Wohnung zu finden: „Nicht-ukrainische Flüchtlinge haben keine Chance mehr.“ Die „wahnsinnig langen Bearbeitungszeiten“ bei personell gebeutelten Behörden verschärften die angespannte Situation für alle zusätzlich, schilderte Nowak.

Die Integrationsbeauftragte ist im Rathaus erste Ansprechpartnerin für viele. Beispielsweise auch für türkische Frauen der ersten Generation, die nach dem Tod ihres Mannes und Ernährers „ohne Rente und mit wenig Sprachkenntnissen hilflos dastehen“. Ein Großteil der Geflüchteten sei sehr bemüht um Schulbildung, Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen, hob Nowak hervor. Das gelte jedoch vor allem für Jüngere, die schon in Kita oder Schule die Sprache gelernt und den gleichen Bildungsstand wie Deutsche hätten. Bei älteren Menschen ohne Bildung sei es schwierig, noch etwas zu erreichen – „trotzdem versuchen wir sie mit Kursangeboten zu befähigen, im Alltag klarzukommen“.

Generell sei es mit der gesellschaftlichen und kulturellen Integration derzeit schwierig, „weil in der Corona-Zeit viele Angebote brach lagen und weiter brach liegen“, so Nowak. Angebote gebe es vielfach nur für ukrainische Menschen. Was die von Nowak beobachtete „Spaltung zwischen ukrainischen und anderen Geflüchteten“ noch weiter verstärkt. Schutzsuchende aus anderen Ländern fühlten sich sehr benachteiligt: „Sie können nicht verstehen, warum Ukrainer besser behandelt werden als sie.“ Das betreffe sowohl die Sozialleistungen als auch die gesellschaftliche Akzeptanz.