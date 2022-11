Otterbad zählt rund 3.000 Besucher mehr als 2019

+ © Woelki Über eine gute Auslastung des in diesem Jahr wiedereröffneten Ottersberger Hallenbads freuen sich Badbetriebsleiter René Grabowski und Mitarbeiterin Katja Dodenhoff. © Woelki

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Duncan schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ottersberg – Rund 3000 Besucher mehr als 2019 verzeichnet das Otterbad im laufenden Betriebsjahr – und das trotz langer Schließzeit aufgrund der Sanierung, die größtenteils in die Coronazeit fiel. „Die Besucherzahlen sind stabil, mit Tendenz nach oben“, heißt es in einem Sachstandsbericht von Elektrizitätswerksleiter Helge Dannat. Darüber soll am Mittwoch, 16. November, im Betriebsausschuss des E-Werks, das Träger des Otterbads ist, beraten werden. Das Gremium tagt um 18 Uhr im Ottersberger Rathaus.

Laut Badbetriebsleiter René Grabowski zählte das Otterbad 25.074 Besucher im Jahr 2019 und im laufenden Jahr bereits 28.228 Besucher, also einen Zuwachs von 3.154 Besuchern. Der Vergleichszeitraum erstreckt sich von Mai bis November, weil das Otterbad erst im Frühjahr 2022 wiedereröffnet wurde.

Insgesamt besuchten 2019 rund 58.000 Badegäste die Schwimmstätte, die vorwiegend als Schul- und Vereinsschwimmbad genutzt wird, so Grabowski. Je ein Drittel der Besucher sind Vereine und andere externe Mieter, Schulen und Kitas sowie öffentlicher Badebetrieb und eigene Kursangebote. „Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr 60.000 zu schaffen“, berichtet Grabowski.

Das Otterbad habe mit Beginn des Schuljahres eine Badauslastung bei den Schulen von 100 Prozent erreicht und die Grundschule Völkersen als komplett neue Nutzerin gewinnen können.

Im Kursbetrieb sieht es ähnlich aus. Hier wären weitere Kurse Dannat zufolge „nur durch Reduzierung der öffentlichen Schwimmzeiten und/ oder die Aufstockung des Personals möglich“. Sieben verschiedene Kurse biete das Otterbad derzeit an – als neue Kurse sind Baby- und Kleinkindschwimmen sowie ein „Froschkurs“ zur Wassergewöhnung dazugekommen.

Die Wartezeiten für die Kurse hätten sich durch Corona deutlich verlängert und liegen bei den Seepferdchen- und Bronzekursen aktuell bei etwa zwölf Monaten, berichtet Grabowski. „Wir sind jetzt dabei, das abzuarbeiten.“ Vor Corona hatten Eltern zwei bis drei Monate auf den Kursbeginn warten müssen.

Energieeinsparung ist im Otterbad schon längere Zeit ein Thema und nun aufgrund der Energiekrise umso mehr: „In den letzten Jahren konnten wir schon kleinere Stellschrauben zur Energieeinsparung im Schwimmbad nutzen. Die energetische Sanierung spielte uns nun zusätzlich in die Karten“, stellt Dannat fest.

Durch eine leichte Senkung der Wassertemperaturen um ein Grad Celsius bei gleichzeitiger Erhöhung der Raumluftfeuchte konnte das Otterbad die Verdunstungsrate des Beckenwassers reduzieren. „Dadurch können wir bis zu 25 Prozent zusätzlich Energie einsparen“, erklärt René Grabowski.

Damit hat das Schwimmbecken aktuell immer noch eine Wassertemperatur von 27 Grad. An den Warmbadetagen, von Dienstag bis Donnerstag, werde das Becken auf 29 Grad erwärmt. Wesentlich weiter ließe sich das Warmbaden, das vorwiegend von Kleinkindern und älteren Menschen wahrgenommen werde, nicht herunterkühlen. Jedenfalls nicht ohne einen Rückgang bei diesen Besuchergruppen.

Auch in der Politik sei gerade durch die Coronaschließungen die Bedeutung der Schwimmbäder wieder in den Fokus gerückt. „Deshalb gehen wir momentan nicht von einer zu schnellen Komplettschließung der Hallenbäder aus“, so Dannat. „Wenn wir wieder zumachen, wo soll das dann mit den Nichtschwimmern enden?“, gibt Grabowski zu bedenken. Ein komplettes Abschalten könne im Winter auch zu etlichen Gebäude- und Technikschäden führen.

Realistisch seien aber weitere Temperatursenkungen oder Anpassungen der Öffnungszeiten durch Anweisungen der Politik. Gespräche mit verschiedenen Nutzergruppen hätten ergeben, dass bei einer Absenkung der Wassertemperatur auf beispielsweise unter 24 Grad lediglich noch Sportschwimmer, teilweise mit Neoprenanzügen, das Bad nutzen werden. Den Vorschlag, das Schwimmbad für das Schulschwimmen mit eigenen Neoprenanzügen auszustatten, hätten Schulen jedoch abgelehnt. Laut Grabowski stehe hier der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen: „Man müsste hunderte Anzüge anschaffen und diese nach Nutzung desinfizieren und zum Trocknen aufhängen.“ Letztes Mittel sei daher vielmehr „andere Interessengruppen, wie Taucher*innen oder Sportschwimmer*innen ins Bad zu holen und die Öffnungszeiten stark einzuschränken“, so Dannat.

Das Otterbad sowie der gesamte Fährwisch werden über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) beheizt, welches mit Gas betrieben wird. „Daher könnte uns theoretisch auch eine allgemeine Gasmangellage treffen“, weist Dannat auf den Worst Case hin. Wäre es möglich, in Zukunft auf das BHKW zur Versorgung des Bades komplett zu verzichten und auf andere Energiequellen zu setzen? Grabowski zufolge hätte etwa eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erhebliche Investitionen zur Folge: „Wir haben zwar die Hülle des Gebäudes neu gemacht, aber die Statik des Dachs it noch die alte.“ Nach der rund vier Millionen Euro teuren Sanierung sei dies „erst mal nicht drin“.