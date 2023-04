Schaumparty im Otterbad

Von: Petra Holthusen

Viel Vergnügen hatten die Badegäste bei der Schaumparty im Otterbad. © Otterbad

Ottersberg – Fast 300 Gäste tummelten sich bei der ersten Schaumparty im Ottersberger Hallenbad. „Ein voller Erfolg“, sagt Badbetriebsleiter René Grabowski, „alle sind glücklich nach Hause gegangen.“

Die Stimmung sei bombastisch gewesen, auch dank der spektakulären Lichttechnik und des mitreißenden DJ-Discosounds der Ottersberger „Music Station“.

Das Otterbad-Team hatte für den frühen Samstagabend zunächst Kinder zu der Schaumparty eingeladen und im Anschluss junge Leute ab 14 Jahren. In der Gruppe der Älteren würde sich Grabowski für das nächste Mal „noch ein paar mehr Besucher wünschen, denn die, die da waren, fanden es richtig gut“. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg beregnete die Partygäste im Becken mit ihrer mobilen Schaumkanone. Um die Sicherheit unter der blickdichten Schaumdecke zu gewährleisten, setzte die DLRG-Gruppe Otterstedt ihre Taucher im Becken ein.

Snacks und alkoholfreie Cocktails, die der Förderverein des Otterbads für kleines Geld anbot, „kamen so gut an, dass wir in der Pause Nachschub kaufen mussten“, berichtet Grabowski. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten, darunter auch die Schwimmer des TSV Ottersberg, sei hervorragend gewesen – und die Resonanz so gut, dass die Schaumparty im nächsten Jahr zu Beginn der Osterferien auf jeden Fall neu aufgelegt werde.