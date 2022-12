Schwerer Verkehrsunfall bei Ottersberg: 65-Jähriger stirbt vor Ort

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der 65-Jährige kam bei dem Aufprall ums Leben. © Nonstop News

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist am Donnerstagvormittag ein 65-Jähriger auf der L132 bei Ottersberg im Landkreis Verden gestorben.

Ottersberg – Schwerer Verkehrsunfall auf der L132 zwischen Ottersberg und Otterstedt: Ein 65-jähriger Opel-Fahrer geriet am Donnerstagvormittag aus ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem VW einer 36-Jährigen zusammen.

„Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der 65-Jährige noch am Unfallort verstarb“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die 36-jährige VW-Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Schwerer Verkehrsunfall bei Ottersberg: 65-Jähriger stirbt vor Ort

Die Polizei musste die Landstraße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen beidseitig sperren. Die Ermittlungen der Polizei, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache, dauern an. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizeistation Ottersberg zu melden.