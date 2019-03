Orientierung bei der Berufswahl

Sieben Unternehmen stellen sich Neuntklässlern an Wümmeschule vor

+ Auszubildende informieren Schüler: Sieben Unternehmen beteiligten sich an der kleinen Berufsorientierungsmesse an der Wümmeschule in Ottersberg.

Ottersberg – Schreibtisch oder Werkstatt? Anpacken oder tüfteln? Ausbildung, soziales Jahr oder duales Studium? Es gibt viele Wege, die Jugendliche nach der Schule einschlagen können. Die Wümmeschule Ottersberg will ihre Schülerinnen und Schüler frühzeitig bei der Berufsorientierung unterstützen und hat sich mit Martina Baestlein von der Unternehmens- und Personalberatung US Consulting einen Profi an die Seite geholt. Bereits zum fünften Mal stellte die Trainerin jetzt in Zusammenarbeit mit Lehrer Uwe Hübner und Schulleiter Walter Schlöffel-Pitschke sowie Ausbildungsbetrieben aus der Region eine „Praktische Berufsbild-Orientierung“ auf die Beine.