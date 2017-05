„Frühlingssause“ des VdSO: Ordentlich was los im Ort

Zum Muttertag auf dem Ottersberger Schulvorplatz

+ © Woelki Das Wetter tat ein Übriges: Die Ottersberger „Frühlingssause“ war gut besucht, wie hier der Blick über den Flohmarkt zeigt. © Woelki

Ottersberg - Wenn im Mai Menschenmassen am Muttertag in den Ort strömen, wenn noch dazu die Sonne scheint und wenn der ganze Wümmeort zugeparkt ist, dann kann dies nur eines bedeuten: In der Ortsmitte ist etwas los.