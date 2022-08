Orchester-Sound im Fischerhuder Heimathausgarten

Von: Petra Holthusen

Teilen

Das Niedersachsen Sound Orchester mit Chefdirigent Heinrich Lübben gastiert im Rahmen des regionalen Gartenkultur-Musikfestivals am 13. August im Garten des Fischerhuder Heimathauses Irmintraut. Der Eintritt ist frei. © NSO

Fischerhude – Es ist kein typisches Blasorchester und keine klassische Big Band – es ist eben das Niedersachsen Sound Orchester (NSO), das sich mit seiner musikalischen Bandbreite, vielseitigen Instrumentalbesetzung und eigenem Gesangsensemble ungern in eine Schublade sortieren lässt. „Dampf und Dynamik auf der Bühne“ versprechen die rund 40 Musiker und Musikerinnen um Chefdirigent Heinrich Lübben, wenn sie am Samstag, 13. August, ab 19 Uhr mit ihrer Show im Garten des idyllischen Heimathauses Irmintraut an der Kirchstraße in Fischerhude gastieren.

Auch in diesem Sommer ist der Flecken Ottersberg Gastgeber für eine von mehr als 40 Open-Air-Veranstaltungen im Rahmen des jährlichen Gartenkultur-Musikfestivals, das der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen für die Zeit von Ende Juli bis Ende August mit den Kommunen in der Region organisiert.

Die Kulisse für den Ottersberger Beitrag zum Gartenkultur-Musikfestival bietet wie immer das Heimathausgelände in Fischerhude. Sollte es regnen, wäre das kein Hinderungsgrund: „Das Konzert findet auch bei schlechtem Wetter statt“, versichert Marlies Meyer, Beauftragte für Kultur in der Ottersberger Gemeindeverwaltung.

Der Eintritt ist übrigens frei, für Spenden geht ein Hut herum. Neben einem Angebot an Speisen und Getränken vor Ort darf auch gern der eigene Picknickkorb mitgebracht und ausgepackt werden.

Das Niedersachsen Sound Orchester verspricht den Besuchern einen stimmungsvollen und abwechslungsreichen Abend und will musikalisch „große Gefühle“ auf die Bühne zaubern. Zum Repertoire des renommierten Amateurorchesters gehören Rock, Pop, Balladen, Swing, Film- und Musicalhits ebenso wie Polka und Marschmusik. Nach eigenen Angaben bietet das Orchester nicht nur Musik zum Hören, sondern zum Erleben – „denn zum perfekten Sound sehen Sie die Mitglieder auf der Bühne im eleganten Outfit und mit lockeren Showeinlagen“, kündigt das gefragte Ensemble an.

Teil des Erlebnisses dieses Abends ist das weitläufige Gartengelände des unter Denkmalschutz stehenden Heimathauses Irmintraut. Umrahmt von alten Eichen liegt das alte Anwesen mitten im historischen Ortskern.