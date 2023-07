Oldtimer-Traum in Rot in Posthausen

Für ein beeindruckendes Bild sorgten zwölf Porsche-Traktoren vor dem Posthausener Heimathaus. © Hustedt

Posthausen – Zwölf rote Porsche-Traktoren glänzten am Samstag in der strahlenden Sonne vor dem Heimathaus in Posthausen. Es war ein tolles Bild und löste Begeisterung bei den vielen Besuchern aus, die zu diesem Event gekommen waren. Der Bremer Freundeskreis des Porsche Diesel Club Europa hatte eine Ausfahrt nach Posthausen gemacht. Doch nur wenige der Traktoren kamen aus Bremen, die meisten aus den Landkreisen Verden und Rotenburg wie der Vorsitzende des Freundeskreises Klaus Wirth erklärte.

Zugleich war die Ausfahrt Teil des Sommerfestes am Heimathaus.

Die Idee zu diesem ganz besonderen Erlebnis mit den Traktoren war von Reiner Sterna gekommen, Ortsbürgermeister von Posthausen und gleichzeitig Vorsitzender des Heimatvereins. Schon seit seiner Zeit als Jugendlicher schwärmt er von alten Traktoren, sodass er sich später selbst einen roten Porsche-Trecker kaufte. Es machte ihm sichtlich Spaß, so viele glänzende Traktoren vor dem Heimathaus stehen zu sehen. Seinen eigenen Trecker konnte er an dem Tag aus Zeitgründen allerdings nicht fahren, da sprang Sohn Fabian ein. „Eigentlich muss so ein alter Nostalgie-Trecker ja auch Roststellen haben“, bemerkte Sterna. An diesen schön herausgeputzten Treckern war allerdings keine Roststelle zu erkennen.

Doch die nostalgischen Fahrzeuge standen nicht nur am Heimathaus, sie machten auch einen großen Ausflug. Die zwölf Trecker mit ihren Rotnasen machten sich auf den Weg zu einer über 30 Kilometer langen Ausfahrt. Dabei erwies sich das rote Band der Traktoren als Hingucker. Es ging zunächst über Stelle nach Haberloh. Weiter führte der Treck über Völkersen und Langwedel nach Etelsen, wo das Schloss Etelsen als Kulisse für ein Erinnerungsfoto herhielt. Die Schaulustigen konnten dabei schon von Weitem das tief sonore Geräusch der Traktoren hören, die mit niedriger Drehzahl unterwegs waren. Denn gerade der rhythmisch-kräftige Zylinderschlag ist für die Liebhaber der Oldtimer etwas Besonderes. So säumten viele Neugierige die Straßen. In Etelsen legten die Teilnehmer der Ausfahrt im Gästehaus Schlossgarten eine Frühstückspause ein. Dann ging es weiter über Badenermoor zurück zum Heimathaus in Posthausen. Dort im Heimathaus hatte Sterna schon dafür gesorgt, dass die zwölf Traktorfahrer ein kräftiges Mittagsmahl erhielten – Schnitzel mit Bratkartoffeln.

Porsche hatte acht Jahre lang Traktoren gebaut, insgesamt 120 000, im Jahr 1961 allein 16 000 Stück, bis der Autobauer am 15. Juli 1963 das Kapitel mit den Traktoren abschloss. Bei Liebhabern stehen diese schönen roten Trecker weiter hoch im Kurs.

Auch am Abend genossen die Mitglieder das Ambiente am Heimathaus. © Heimatverein

Sterna ging es als Vorsitzendem des Heimatvereins nicht nur um die alten Traktoren. Er bedauerte, dass das Heimathaus etwas versteckt an der Schulstraße steht, sodass Ortsfremde bei der Durchfahrt es kaum wahrnehmen. „Da müssen wir ein paar Bäume an der Straße fällen, damit es besser sichtbar ist.“ Das alte Bauernhaus stammt aus dem Jahr 1792 und hatte 1983 an seinem jetzigen Standort wieder aufgebaut worden. Um es mehr ins Dorfleben zu integrieren will er wöchentlich einen Treffpunkt dort veranstalten. Sterna wies zudem auf die Ergebnisse der diesjähriges 72-Stunden-Aktion der Landjugend hin – wie zum Beispiel das neuaufgestellte Telefonhäuschen. Dort ist aber zu lesen „Kein Anschluss unter dieser Nummer“. Aus dem Häuschen soll eine kostenlose Buchausleihe werden. Darüber hinaus soll noch ein Waldlehrpfad angelegt werden. Und das Brotseminar, bei dem nach eigenen Rezepten gebacken wird, soll sich fest im Kalender des Dorfes etablieren.

Die Gärten auf dem Gelände laden zum Entdecken ein. © -

Der Heimatverein Posthausen wird im Oktober 50 Jahre alt. Dafür steht im kommenden Jahr eine große Jubiläumsfeier an, am vergangenen Samstag blieb es beim Sommerfest. Bei Bratwurst und Bier, Musik und Feuerschale wurde in dem herrlichen Ambiente des Heimathauses und der Gebäude herum gefeiert. Und daran konnten auch die kleinen Regenschauer nichts ändern.

Von Wolfgang Hustedt