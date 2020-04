„Die Ohren überall haben“

Reiner Sterna hegt eine Leidenschaft für Modellautos, die er in seinem Arbeitszimmer in Posthausen sammelt. Seine Modelleisenbahn mal wieder aufzubauen, dafür fehlt dem CDU-Mann mit den vielen politischen Ehrenämtern die Zeit. Seit 20 Jahren macht Sterna Kommunalpolitik – jetzt kandidiert er für das Bürgermeisteramt im Flecken Ottersberg. Die Direktwahl erfolgt wegen Corona als reine Briefwahl – am Sonntagabend wird ausgezählt. Foto: Holthusen

Posthausen - Von Petra Holthusen. Nach Reiner Sternas Definition bedeutet Wahlkampf, „anderen Menschen die eigene Person nahezubringen; sie wissen zu lassen, der hört mir zu, der hilft mir“. Das tut Sterna aber schon seit fast 20 Jahren, seit er ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiv ist. Und deshalb macht der 55-jährige Posthausener jetzt im Bürgermeisterwahlkampf eigentlich nicht viel anders als sonst: „Die Menschen kennen mich. Mein Telefon ist immer eingeschaltet, und wenn ich helfen kann, helfe ich – nicht nur, wenn gerade Wahlen sind.“

„Menschen zusammenzuführen, Netzwerke zu bilden und Entwicklungen anzuschieben, damit unsere Kinder einen Arbeitsplatz vor der Haustür finden und das Leben an der Wümme angenehm ist, dafür mache ich seit 20 Jahren Politik“, sagt Sterna. Ab 1. Juli würde er das gern hauptberuflich tun: Der CDU-Mann kandidiert für den Chefposten im Rathaus. Die Direktwahl des neuen hauptamtlichen Bürgermeisters des Fleckens Ottersberg findet wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahl statt – die Stimmabgabe per Post läuft auf Hochtouren. Ausgezählt wird am kommenden Sonntagabend.

Bürgermeister zu werden, darauf hat Sterna lange hingearbeitet. Schon 2006 nahm er einen Anlauf, allerdings entschied sich seine Partei damals, den internen Mitbewerber und heutigen Amtsinhaber Horst Hofmann ins Wahlrennen zu schicken. In die Politik kam Sterna über sein Engagement im Jugendfußball beim TSV Posthausen. In Sachen Vereinsheim gab es Ende der 90er-Jahre intensiven Kontakt mit dem Ortsrat, und für die Kommunalwahl 2001 ließ sich Sterna vom damaligen Ortsbürgermeister Hermann Henke für die CDU-Liste anwerben. „Von Haus aus war ich SPD-Wähler, aber es passte mit den Menschen und ging nicht ums Parteibuch“, erzählt Sterna. Er wurde gewählt, und „danach folgte eine Funktion auf die nächste – es hat Spaß gemacht, gemeinsam mit anderen etwas zu erreichen“. Zum Beispiel, die Jugendarbeit im Flecken auf neue Beine zu stellen. Enttäuschungen gab’s auch – etwa „dass wir das Biomasseheizkraftwerk in Ottersberg nicht bekommen haben“.

„Ich weiß, wo ich herkomme“, sagt Sterna über sich selbst, „alles, was ich erreicht habe, habe ich mir erarbeitet.“ Er wuchs in Badenermoor auf. Der Vater starb früh, die Mutter brachte die sechs Kinder durch. Sterna jobbte als junger Mann bei Dodenhof im Möbellager: „Dort habe ich das Arbeiten gelernt, und soziales Engagement habe ich mir bei Hermann und Gloria Dodenhof abgeguckt.“

„Manchmal setze ich mich zu sehr für die Dinge anderer Leute ein und vergesse dabei mich und meine Familie“, meint Sterna, der neben der Leitung des DAK-Servicezentrums in Rotenburg ehrenamtlich als Rentenversichertenberater tätig ist: Rund 4000 Ottersbergern, schätzt er, hat er in fast 25 Jahren in die Rente geholfen. Viele Ehrenämter hat der 55-Jährige zudem in Politik und Vereinen. „In normalen Sitzungswochen“, so Sterna, „ist vor 21.30 Uhr kein Feierabend.“

Insofern wären Zwölf-Stunden-Arbeitstage als Bürgermeister der Gemeinde für ihn kein Schock. Eher schon die finanziellen Herausforderungen der Corona-Krise: „Sprudelnde Steuereinnahmen werden wegbrechen, erstmal müssen wir das Geld zusammenhalten.“ Angeschobene Großprojekte wie die Otterbadsanierung gelte es dennoch durchzuziehen, aber „das wird nicht einfach“. Steuererhöhungen für gezielte Vorhaben schließt Sterna in Zukunft nicht aus.

„Ein Bürgermeister muss seine Ohren überall haben“, findet Sterna. Höchstpersönliche Botengänge durch den Ort und Frühstückspausen im öffentlichen Bäckereicafé wären für ihn deshalb ebenso Tagesgeschäft wie Bürgersprechstunden, intensiver Austausch mit den Ortsbürgermeistern und wöchentliche Unternehmensbesuche. Die Verwaltung gelte es als Dienstleistungsunternehmen auszubauen: „Das fängt mit einem Lächeln am Empfang an.“ Manche Dinge im Rathaus „verlangen mehr Führung“, meint Sterna, „und das kann ich.“ Führung habe er bei der DAK gelernt, ebenso Wertschätzung für Mitarbeiter. Ehrlichkeit sei oberstes Gebot: „Verständnis erreichen Sie nur, wenn Sie alle Karten offen auf den Tisch legen.“

Ansonsten will Sterna gerade in Krisenzeiten wie diesen „auf Kontinuität setzen“ und bedient sich dafür des Wahlkampfslogans von Adenauers CDU 1957: „Keine Experimente!“

Kontakt

Reiner Sterna ist erreichbar unter der Rufnummer 0171 / 5440064 und per E-Mail an die Adresse reiner.sterna@t-online.de

Zur Person

– am 18. August 1964 in Verden geboren, aufgewachsen in Badenermoor

– 1982 Abschluss Höhere Handelsschule Bereich Wirtschaft – 1982 bis 1985 Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten beim Krankenversicherer DAK Gesundheit

– seit 1985 bei der DAK an verschiedenen Standorten tätig, seit 1995 mit Führungsaufgaben betraut, seit 2013 Leiter des Servicezentrums der DAK in Rotenburg

– seit 1993 in Posthausen beheimatet, verheiratet, Vater von drei Söhnen

– seit 1996 ehrenamtlicher Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund

– 2000 bis 2018 ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Verden

– seit 2001 gewähltes Mitglied im Ortsrat Posthausen und im Gemeinderat Ottersberg, seit 2006 auch im Kreistag des Landkreises Verden

– seit 2006 Ortsbürgermeister der Ortschaft Posthausen

– seit Januar 2019 erster stellvertretender Landrat

– zwischenzeitlich zusätzliche Ehrenämter in Bürgerbus-, Heimat- und Schützenverein

– seit vielen Jahren Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Ottersberg

Schnelle Fragen – spontane Antworten

Wie würde am 1. Juli 2020 Ihr erster Arbeitstag als Bürgermeister im Rathaus der Gemeinde Ottersberg aussehen?

Erstmal die Kollegen begrüßen und zusammen frühstücken.

Lieber Kaffee oder Tee?

Kaffee – so zwei Liter am Tag. Kaffee ist Medizin.

Urlaubsmäßig eher Dänemark oder Italien?

Deutschland.

Wenn Sie überraschend einen ganz freien Tag hätten, wie würden Sie ihn verbringen?

Mit meiner Frau zum Frühstücken fahren, dann in einen Park setzen, die Sonne genießen.

Was wären Sie als junger Mensch gern geworden?

Steuerberater. Mein Vater hat immer gesagt: Der Junge hat zwei linke Hände, ein Handwerker kann das nicht sein.

Ottersberg 2030 – welche Visionen verbinden Sie damit?

Dass wir ein Otterbad mit vielen Badegästen haben. Dass wir die Zahl von 13 000 Einwohnern gehalten haben. Kinderlachen in den Kitas. Dass der Verkehr etwas weniger und leiser geworden ist.

Mit welcher Berühmtheit würden Sie gerne mal persönlich plaudern?

Kanzlerin Angela Merkel. Ich habe einen Heidenrespekt davor, wie sie ihre Entscheidungen trifft, Rückgrat zeigt, und welches Tagespensum sie bewältigt.

Wem oder was können Sie nicht widerstehen?

Marzipantorte. Und Rollmops. Das ist ein Stück Belohnung.

Was mögen Sie an sich selbst – und was nicht so gern?

Meine braunen Augen. Weniger mag ich den gewachsenen Rettungsring – siehe Marzipantorte ...