Ob 24 oder 40 Kilometer: Schöne Route abseits der großen Straßen ausgewählt

OTTERSBERG - Von vier bis 81 Jahren reichte altersmäßig schon mal das Teilnehmerfeld beim Ottersberger Volksradfahren. Zwischen 200 bis 350 Mitradelnde insgesamt werden im Schnitt gezählt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Am Sonntag, 26. August, ist es wieder soweit.

Von 9 bis 10.30 Uhr starten die Teilnehmenden ab Rathausplatz auf eine Strecke von wahlweise 24 oder 40 Kilometern Länge. Es wurde eine besonders schöne Route ausgewählt, versprechen die Organisatoren von der Turnabteilung des TSV Ottersberg.

Der Weg führt von Ottersberg über Stuckenborstel und Sottrum bis nach Hassendorf. Hier ist der erste Kontrollpunkt, und jeder muss sich nun entscheiden zwischen der kurzen und der längeren Streckenvariante. Die längere führt dann über Waffensen, vorbei an der Ahausener Mühle. Dort gibt es den zweiten Kontrollpunkt.

Immer an der Wümme entlang geht weiter nach Sottrum und wieder an die kürzere, 24-Kilometer--Strecke heran. Gemeinsam radeln alle dann über Stuckenborstel zurück in Richtung Ottersberg bis zum dortigen Rathaus.

Der erste Teil der Tour über 24 Kilometer ist so gewählt, dass die jüngsten ebenso wie die ältesten Teilnehmer etwas für ihre Gesundheit tun können, heißt es in der Ankündigung. Wer dann noch Lust und Kraft hat, kann die Radelstrecke auf 40 Kilometer verlängern. An den Kontrollpunkten gibt es im Übrigen auch die Möglichkeit, sich vor der Weiterfahrt zu stärken.

Die Strecke wird an einigen Punkten wieder von der Ortsfeuerwehr Ottersberg abgesichert. Das Team des dortigen Roten Kreuz wird ebenfalls für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Bundesstraßen und stark befahrene Landstraßen werden gemieden. Die Organisatoren weisen zudem darauf hin, dass keine Wettfahrt veranstaltet wird, sondern jeder so fährt. wie es ihm oder ihr am besten liegt. Alle Interessierten sind eingeladen, und Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Die Strecke wird umfangreich ausgeschildert.

Es gibt Preise für den ältesten und den jüngsten Teilnehmer, sowie für die größte geschlossene Gruppe, die sich am Start meldet.

Auf dem Rathausplatz lockt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Kinderspielen, Fahrrad Codieren, Essen und Trinken, Mettwurstknobeln, Elektrofahrräder-Ausstellung samt Probefahrten und einigem mehr. Nähere Infos gibt es bei Rudolf Mantke, Telefon 04205-31 93 66, bei Richard Kruse, Telefon 04205-1416, unter E- Mail Rudolf.Mantke@t-online.de oder www.tsvottersberg-turnen.de

Die Abteilung Turnen, Handball, Badminton und Tischtennis des TSV Ottersberg freut sich schon auf zahlreiche Teilnehmer am Volksradfahren 2018.