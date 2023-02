Nur Tür aufschließen reicht nicht mehr

Von: Petra Holthusen

Sozialpädagogin Tessa Reinke (37) leitet die beiden Jugendkulturhäuser in Ottersberg und Fischerhude. © Holthusen

Ottersberg – Früher reichte es vielleicht, einfach die Tür aufzuschließen, mit den Teenies Billard zu spielen und ein bisschen zu quatschen. „Die offene Tür mit 20 Leuten ist aber lange vorbei. Die Jugendarbeit hat sich grundsätzlich komplett verändert“, sagt Tessa Reinke. „Das geht nicht nur uns so“, ergänzt die Leiterin der Jugendkulturhäuser (Juku) in Ottersberg und Fischerhude.

Jugendliche hocken zu Hause, vor dem Bildschirm oder am Smartphone und pflegen ihre Kontakte online – ein Trend, der übrigens lange vor Corona eingesetzt habe. Die offene Jugendarbeit hat darauf reagiert: Um Mädchen und Jungen mit zeitgemäßen und attraktiven Freizeitangeboten ins Juku und damit ins Miteinander zu holen, haben Reinke und ihr Team das Juku-Programm auf projektbasierte und kindgerechte Arbeit umgestellt.

„Wir haben die Umstrukturierung im Laufe der vergangenen Jahre erfolgreich umgesetzt“, erklärt Reinke mit Blick auf den heutigen „bunten Besucherkreis“. Ins Juku am Sportzentrum Fährwisch, das fünf Nachmittage die Woche und einmal im Monat samstags geöffnet ist, kämen Kinder und Jugendliche aus allen Schulformen, mit und ohne Migrationshintergrund, aktuell auch ukrainische Geflüchtete, „die bei uns einen Rückzugsort suchen“. 70 Prozent der Juku-Besucher seien 9 bis 14 Jahre alt, 30 Prozent 15 bis 21 Jahre. Eine große Altersspanne und breite Palette an Bedürfnissen: „Das muss man pädagogisch gut strukturieren“, betont Reinke.

Die Besucherzahl schwanke zwischen 8 und 40 täglich – je nach Angebot: Besonders beliebt sei der Sport- und Kochnachmittag am Dienstag, aber auch der Girlsday am Mittwoch sei immer gut besucht. Freitags ist Ausflugs-tag: Mit maximal 15 Kids geht’s ins Spaßbad, Museum, Kino, zur Schlittschuhbahn oder Osterwiese. Die Ausflüge, die viele Kinder von zu Hause so nicht kennen, „sind immer ausgebucht“, erzählt Reinke. Ebenso wie die Ferienfahrten für verschiedene Altersgruppen. Bei irgendetwas mitmachen muss übrigens niemand: Das Angebot der offenen Tür läuft parallel.

Im Juku Fischerhude gibt es die offene Tür samt Kreativ-Angebot derzeit nur montags, das habe sich so aus dem Besucherzuspruch ergeben, erklärt Reinke. Abgesehen davon muss das Juku-Team – sechs Fachkräfte in Teilzeit – mit seinen Personalstunden gut haushalten, um das niedrigschwellige offene Angebot für alle den eigenen Ansprüchen gemäß umzusetzen: „Durch die inhaltlichen Veränderungen mit teils aufwendigen Projekten und Fahrten ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden.“ Das musste Reinke auch der Politik verständlich machen, als es voriges Jahr um die Vertragsverlängerung ging. Reinke und ihr Team sind nicht bei der Gemeinde Ottersberg angestellt, sondern beim Verein ambulanter Erziehungshilfen, einem anerkannten Jugendhilfeträger mit Sitz in Verden. Die Gemeinde hat vor langer Zeit die kommunale Aufgabe der Jugendarbeit auf den Verein übertragen und zahlt dafür ein Personalstundenbudget.

Die Verhandlungen über die Anpassung des Vertrags an den tatsächlichen Arbeitsaufwand gestalteten sich zäh. Aber „es geht nicht mehr mit den gleichen Stunden für das gleiche Geld“, verdeutlichte Reinke der Politik. Um die gerade wieder flottgemachte Jugendarbeit „weiter zu festigen“, hängten die Sozialpädagogin und ihre Kolleginnen schon unbezahlte Überstunden dran. Zumindest für dieses Jahr bewilligte die Gemeinde zusätzliche Stunden, sodass das Juku-Team mit 87 statt 77 Wochenstunden arbeiten kann. „Wir haben“, so Reinke, „wieder etwas Luft zum Atmen.“ Und zum Beispiel die Möglichkeit, an einem Samstagabend im Monat „Fährwisch bei Nacht“ für die Älteren anzubieten.

Damit Ausflüge und Projekte möglichst kostenlos sind für die Kids – das Sachkostenbudget der Gemeinde erlaubt da keine großen Sprünge –, hat sich Reinke zur Meisterin im Akquirieren von Drittmitteln entwickelt: Gut 51 000 Euro beantragte sie laut ihrer Liste für 2022 und 2023 aus verschiedenen Fördertöpfen von Kreis, Land und Bund zur Finanzierung von Fahrten, Festen, Freizeiten und Honorarkräften sowie für die Attraktivierung des Juku-Geländes und für Bildungsseminare von Ottersberger Jugendlichen, die sich zur Mitgestaltung ihrer Lebenswelt politisch engagieren wollen.

Öffnungszeiten, Kontaktnummern und das komplette Angebot sind unter www.juku-flecken-ottersberg.de nachzulesen.