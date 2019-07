Das Niedersachsen Sound Orchester spielt auf

Fischerhuder Gastspiel im Rahmen des Gartenkultur Musikfestivals 2019 / Eintritt ist frei

+ Open air ist das Niedersachsen Sound Orchester am 10. August im Garten des Heimathaus Irmintraut zu erleben.

Fischerhude – Gefühlvolle und mitreißende Musik erwartet alle Besucher beim Gastspiel des „Niedersachsen Sound Orchester“ am Sonnabend, 10. August, im Garten des Heimathauses Irmintraut an der Kirchstraße 2 in Fischerhude.