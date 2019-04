Verwaltungs-Vize Jürgen Buthmann-von Schwartz geht

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Genau zwei Bewerbungen hat Jürgen Buthmann-von Schwartz in seinem Leben geschrieben. Da war er 15 und kurz vorm Realschulabschluss. Bei der Polizei in Bremen fiel er durch. Also ging der Fischerhuder Jung’ zu Plan B über – mit Parka und langen Haaren stapfte er zum Vorstellungsgespräch ins Ottersberger Rathaus. Hier kam er gut an bei Gemeindedirektor Jürgen Braun – und startete am 1. Juli 1973 seine Verwaltungslehre. Vorigen Freitag zog Buthmann-von Schwartz zum letzten Mal seine Bürotür in eben diesem Rathaus hinter sich zu – nach fast 46 Jahren in Diensten des Fleckens Ottersberg, die letzten 13 davon als Vize-Verwaltungschef.

Was er in all der Zeit erlebt und gemacht hat – „alles außer Finanzen und Steuern“ – könnte ein Buch füllen. Denn das hat er seinen möglichen Amtsleiter-Nachfolgern bei den Vorstellungsgesprächen gleich gesagt: „Hier oben im Büro sitzen und ein bisschen steuern, das läuft nicht. Da musst du rausfahren, Anliegen von Bürgern nachgehen, mit Leuten sprechen und auch mal ein Bild für den Kunstpreis mit aufhängen.“

„Bin nicht zuständig gibt's nicht“ bei Buthmann-von Schwartz. In so einer kleinen Verwaltung „hast du nicht die Buchstaben A und B, sondern alle von A bis Z – das ganze Programm“, sagt der 62-jährige Fischerhuder, der vor über 30 Jahren mit seiner Frau und den beiden Töchtern nach Verden umsiedelte. Mit Abzügen geht er als Beamter in den vorzeitigen Ruhestand – erkaufte Zeit für andere Dinge, die im Leben wichtig sind. Wie die Enkeltochter in Aachen. Oder der Heimatbund in Fischerhude, bei dem er einen Vorstandsposten übernommen hat.

Überhaupt ist Buthmann-von Schwartz seinem Heimatort eng verbunden geblieben. Durch Familie und Freunde, und durch den Fußball: Noch mit deutlich über 50 stand er für die Fischerhuder Truppe im Tor, die als Bezirksoberligist vor Jahrzehnten mal die am höchsten spielende Herrenmannschaft im Kreis war: „Wir sind immer zusammengeblieben, und was wir für Fahrten gemacht haben...“

„Ich hab' immer viel Glück gehabt im Leben, dafür bin ich dankbar“, sagt Buthmann-von Schwartz. Obwohl das mit Realschulabschluss eigentlich nicht ging, ließ der Gemeinderat den jungen Verwaltungsmann auf Bestreben von Mentor Jürgen Braun für den gehobenen Dienst zu, und nach den Lehrgängen und Prüfungen startete Buthmann-von Schwartz 1981 als Gemeindeinspektor durch. Zusätzlich machte er die Ausbildung zum Standesbeamten und traute viele Ottersberger Paare. Drei Chefs hatte er in 46 Jahren: Nach Gemeindedirektor Braun ab 1996 den ersten hauptamtlichen Bürgermeister Gerhard Behrens und seit 2006 Horst Hofmann. Lange war Buthmann-von Schwartz im Bauamt: „Das hat mir viel Spaß gemacht – da sieht man, wie etwas entsteht.“ In seiner Zeit waren das der Ausbau vom Alten Weg, der Kreisel Große Straße oder auch die P+R-Anlagen am Bahnhof.

Als 2006 der langjährige Verwaltungs-Vize Siegfried Hinz in den Ruhestand ging, übernahm Buthmann-von Schwartz von ihm nicht nur die Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters in der Verwaltungsführung, sondern auch die Leitung des Fachbereichs Ordnung und Soziales: „Schule, Kindergarten, Kultur... – das war alles Neuland für mich.“ Und das entwickelte sich rasant: In den drei kommunalen Kitas gab's 2006 sechs Gruppen und eine Betreuungszeit von 8 bis 12 Uhr. Alles längst Geschichte: Durch den gesellschaftlichen Wandel, die zwingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Rechtsanspruch auf Kita-Plätze explodierten die Betreuungsbedarfe förmlich: „Heute haben wir 15 Gruppen und 62 Erzieherinnen in Quelkhorn, Posthausen und am Bahnhof; Betreuung bis nachmittags und Mittagessen.“ Und überall wurde angebaut. Analog entwickelten sich die kirchlichen und privaten Kitas. „Es gab immer Bewegung, nie Stillstand“, betont Buthmann-von Schwartz.

Gleiches gilt für die Schulen – inzwischen alle im Ganztagsbetrieb – und für deren pädagogische Vielfalt: „Mit Oberschule, Gymnasium und Waldorfschule haben wir ein wohnortnahes Top-Angebot – das ist schon doll und ein echter Standortfaktor für Zuzüge.“

Auch die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen fiel in Buthmann-von Schwartz' Zuständigkeit – mit allen menschlichen Geschichten, die dahinter stehen, und Auseinandersetzungen mit Nachbarn eingeschlossen. Die Attacken von Alteingesessenen, als die Verwaltung Geflüchtete im früheren „Autoland“ am Bahnhof oder in eigenen Schlichtbauten im Fischerhuder Ortskern einquartierte, sind dem 62-Jährigen noch gut im Gedächtnis: „Das war schlimm. Nur einmal, als alles gut lief, war einer aus Fischerhude bei mir und hat sich entschuldigt für seine massiven Angriffe. Das hat man selten.“

Als „richtig schlimm“ hat Buthmann-von Schwartz die Volkszählung von 1987 im Gedächtnis: „Der Widerstand war so groß, und wir als Behörde mussten immer dazwischenhauen und das durchziehen mit Bußgeldern und Zwangsvollstreckungen.“ Die Streitereien mit Menschen, die man gut kennt, bissig und persönlich ausartend, wirkten noch lange nach. Sowas war Buthmann-von Schwartz immer ein Gräuel, auch als es in Sachen Sonntagsöffnung in Fischerhude bis vors Gericht ging oder als zuletzt der Gestaltungssatzungsstreit den Dorffrieden gefährdete.

Jetzt macht der Neu-Ruheständler erstmal Urlaub auf Madeira – Luft holen für die offizielle Verabschiedung in großem Rahmen am 25. April in Buthmanns Hof.