Auf dem Weg in die Selbstständigkeit: Neue Wohngruppe in Ottersberg

Von: Anne Leipold

Teamleiterin Marion Speerstra (l.) und Lisa Holzapfel sitzen in der gemütlichen Ecke zur Probe. © Leipold

Eine neugeschaffene Wohngruppe der heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe soll fünf jungen Bewohnern ein Zuhause bieten.

Ottersberg – „Yes you can“ steht auf der Postkarte, die an den Stiftehalter auf dem Schreibtisch gelehnt ist. Das Zimmer ist modern, praktisch und gemütlich eingerichtet, die Möbel sind in hellem grau gehalten. „Wie im Hotel“, sagte eine Besucherin. Fünf weitere Zimmer hat die Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg in der ehemaligen Zahnarztpraxis hergerichtet.

In jedem gibt es eine Postkarte, mit einem mutmachenden oder motivierenden Satz. Sie alle haben auch das grüne Kochbuch „Esspedition“ auf ihrem Schreibtisch mit den gesammelten Lieblingsrezepten der Kinder und Jugendlichen der Kinder- und Jugendhilfe. Bevor die insgesamt fünf Jugendlichen in das betreute Wohnen ab dieser Woche einziehen, wurden die Türen für Mitarbeitende, Interessierte und die Nachbarn geöffnet.

Gemütlich und praktisch sind die Zimmer in der neuen Wohngruppe eingerichtet. © Leipold

„Die Jugendlichen, die hier einziehen, sind schon ein Stück selbstständiger“, erklärte Marion Speerstra, Teamleiterin der Gruppe „Trainingsbereich“ in Rotenburg und Ottersberg. Die künftigen Bewohner der Einrichtung sind zwischen 16 und 27 Jahre alt und leben wie in einer WG zusammen. Sie haben auf jedem der zwei Stockwerke eine Küche und in den oberen beiden Zimmern sogar ein eigenes Bad. Fernseher und Wlan-Zugang gehören genauso dazu wie ein eigenes monatliches Budget. „Die Betreuer begleiten und unterstützen die Jugendlichen je nach Bedarf“, sagte Speerstra. Eine Hauswirtschaftskraft unterstützt sie außerdem.

Oft hatten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schwere Startbedingungen, kommen aus prekären Familiensituationen. Sie haben vielleicht lange Zeit die Schule verweigert und wollen wieder Fuß fassen, ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten oder eine Ausbildung finden, erklärte Speerstra. Andere wiederum kamen als unbegleitete minderjährige Jugendliche nach Deutschland. Bei ihnen liegt der Fokus auf dem Lernen der Sprache, der schulische Anbindung und der Integration. Sie haben eines gemein: Sie mussten schneller erwachsen werden als so mancher Gleichaltriger. Bei allen ist das Ziel, dass sie ihren Alltag alleine strukturiert bekommen, Wäsche waschen, Termine vereinbaren und alleine zum Arzt gehen, aber insbesondere eine eigene Zukunftsperspektive entwickeln. „Wir begleiten und unterstützen sie, damit sie selbstständig leben können und wissen, worauf es ankommt.“

Beziehungsarbeit ist bei uns das wichtigste, wir sind da, hören zu und es gibt einen therapeutischen Dienst, wenn es notwendig ist.

Das Haus, das sich für die Jugendlichen im besten Fall wie ein Zuhause anfühlt, bevor sie in ihre eigene Wohnung ziehen, hat die Jugendhilfe gekauft, renoviert und den Bedürfnissen der Wohngruppe angepasst. Erhalten blieb der Anmeldetresen aus dicken Holzbalken, der sich nun bestens in die offene Küche einfügt. Im Flur wurde eine gemütliche kleine Ecke eingerichtet, in der auch mal etwas geschnackt werden kann. Außerdem ist an der Wand ein Wochenplaner angebracht, damit sie Termine und Aktivitäten im Blick behalten können. Es gibt zum Beispiel gemeinsame Ausflüge, für ein besseres Kennenlernen untereinander und um die Gruppengemeinschaft zu stärken. „Beziehungsarbeit ist bei uns das wichtigste, wir sind da, hören zu und es gibt einen therapeutischen Dienst, wenn es notwendig ist“, erzählte Speerstra. „Wir gehen jedes Bedürfnis und jedes Problem individuell an.“

Etwa 170 Kinder, Jugendliche und ihre Familien werden je nach Bedürfnis von der heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rotenburg mit unterschiedlichen Hilfeformen unterstützt. Dazu zählen sieben stationäre Wohngruppen, zwei systemische Familienschulen, die soziale Gruppenarbeit und die ambulante Erziehungshilfe. Rund 150 Mitarbeiter kümmern sich um die Kinder, die bei der Aufnahme zwischen sechs und 18 Jahre alt sind.

Das Team weihte für die Gäste die neue, offene Küche ein, in der künftig die Jugendlichen kochen werden. © Leipold