Fischerhuder Silvesterlauf verzeichnet neuen Teilnehmerrekord

Fischerhude – Drei, zwei, eins – und los! 404 laufbegeisterte Hobbysportler und -sportlerinnen aller Altersklassen spurteten am Montagnachmittag beim 7. Fischerhuder Silvesterlauf dem neuen Jahr entgegen. „Diese Teilnehmerzahl ist wieder ein neuer Rekord im Vergleich zum vorherigen Silvesterlauf“, jubelte Mitorganisator Jörn Becker, der beim Zieleinlauf als Moderator das Geschehen kommentierte.

Wie immer kommen die Startgelder des Silvesterlaufs, den der Verein der „Sportfreunde Fischerhude“ jedes Jahr veranstaltet, einem gemeinnützigen sportlichen Projekt im Ort zugute. „Diesmal fließt der Erlös in die Unterhaltung der Sportanlagen auf dem Wümmesportplatz. Die Beachvolleyballanlage braucht neuen Sand und der Bolzplatz eine neue Umrahmung, weil die jetzige bereits kaputt ist“, sagte Jörn Becker.

Drei verschiedene Streckenlängen boten die „Sportfreunde Fischerhude“ den Silvesterläufern an. Nach dem gemeinsamen Warm-up bei Musik und Getränken wurde zunächst am Anfang der Molkereistraße der 1000-Meter-Kinderlauf gestartet, danach der Zehn-Kilometer-Lauf und zum Schluss der Fünf-Kilometer-Lauf für Jogger und Walker. Auf eine Zeitmessung wurde wie üblich verzichtet – es galt das olympische Motto „Dabei sein ist alles“. Vorweg radelten Axel Buthmann und Heini Wilkens, um dem Läuferfeld den Weg durch den Ort und die Wümmewiesen zu weisen.

+ Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn beteiligten sich in lustigen Kostümen am Fünf-Kilometer-Lauf. © Woelki

Der Fischerhuder Silvesterlauf als eine der größten Breitensportveranstaltungen der Region wird immer beliebter. Das zeigte die Anmeldezahl von 404 Teilnehmern. Bereits beim Mittsommerlauf im Juni hatten die Organisatoren eine neue Rekordzahl verbucht. Förmlich überrannt wurde damals die Meldestelle – mit so einer enormen Resonanz hatten die Verantwortlichen nicht gerechnet. Diesmal waren die Veranstalter vorbereitet: Nico Koch hatte am Silvestertag die Sparkassenfiliale zur Meldestelle für Kurzentschlossene umfunktioniert und alles im Griff. „An Voranmeldungen hatten wir nur 90. Aber das kennen wir schon. Viele warten das Wetter ab und melden sich immer kurz vor dem Start am Veranstaltungstag an“, schilderte Jörn Becker.

Auf die Reise schickte die Läufer Starter Daniel Pinnow, der die Teilnehmer nochmal richtig „anheizte“ und dann den Schuss aus der Starterpistole abfeuerte. Alle hatten ihren Spaß – besonders die Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die sich lustigen Kostümen am Fünf-Kilometer-Lauf beteiligten.

+ Insgesamt 404 laufbegeisterte Hobbysportlerinnen und -sportler spurteten dem neuen Jahr entgegen. © Woelki

Helfer der Ortsfeuerwehr Fischerhude-Quelkhorn und des DRK Ottersberg übernahmen die Absicherung der Veranstaltung und der Strecke, die die Molkereistraße hoch, dann in angrenzende Wohnstraßen und weiter in die Wümmewiesen führte. Im Zielbereich vor Brünings Scheune moderierte Jörn Becker die Rückkehr der Läufer mit flotten Sprüchen und lobte die Ankommenden für ihre Sportlichkeit und Ausdauer. Volleyballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn empfingen die Teilnehmer im Ziel mit Eistee.

Als Erste über die Ziellinie gingen beim 10.000-Meter-Lauf Mario Lulken-Bracker bei den Herren und Tanja Elmers bei den Damen, beim 5000-Meter-Lauf Moritz Krause bei den Herren und Nicole Forster bei den Damen sowie beim 1000-Meter-Kinderlauf Mark Mühlner (11) aus Oyten – der danach noch die 10.000 Meter lief.

woe