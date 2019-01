Neue „sheyne lidele“

Ottersberg / Bremen – Die Klezmer-Band Cladatje aus Ottersberg ist seit mehr als 20 Jahren mit dem für das Genre typischen Spektrum von tiefsinnigen und melancholischen Liedern bis hin zu schwungvoller und lebensfroher Tanzmusik auf den verschiedensten Bühnen zu Hause.

Klezmer ist im ursprünglichen Sinn die traditionelle Hochzeits- und Festmusik der jiddischsprachigen aschkenasischen Juden im Osteuropa des 18. und 19. Jahrhunderts.

Mit viel Humor, mitreißender Spielfreude, einfühlsamen Klängen und vielfältigen Stücken aus dem Klezmer-Repertoire begeistert Cladatje das Publikum immer aufs Neue.

Am Freitag, 1. Februar, stellt Cladatje seine neue CD im Rahmen eines Klezmer-Konzerts mit Sektempfang vor. Und zwar im Schnürschuh-Theater am Buntentorsteinweg 145 in Bremen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Platzreservierungen sind erforderlich unter Telefon 0421/555410 oder per E-Mail an karten@schnuerschuh-theater.de.

„Sheyne lidele un freylach tantz“ ist der Titel dieser inzwischen sechsten CD der Ottersberger Klezmer-Band. „Stimmungsvolle Lieder wechseln sich ab mit fröhlichen Instrumentalstücken, die unter den Eindrücken einer Konzertreise nach Rumänien entstanden sind und auch Anklänge an dort erlebte Tanzabende und Konzerte beinhalten“, berichtet Cladatje-Kontrabassist Clive Ford. Im Laufe ihrer musikalischen Entwicklung habe seine Band ein differenziertes, nuanciertes, sehr auf Dynamik achtendes Klangbild entwickelt, das den Zuhörern viel Freude bereite, ergänzt der Ottersberger Musiker.

Neben Clive Ford (Kontrabass, Querflöte, Gesang) gehören zu Cladatje die Musiker Till Eversmeier (Geige), Edna Eversmeier (Geige, Gesang), Kurt Kratzenberg (Gitarre, Mandoline) und David Hodgkinson (Akkordeon). Als Gastmusiker wirkte bei der Einspielung der neuen CD zudem René Bandorski (Schlagzeug) mit.