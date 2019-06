Ottersberg - Von Petra Holthusen. „Die neue Jürgen“, wie Bürgermeister Hofmann sie flapsig nennt, heißt Svea Krüger, ist 41 Jahre jung, gebürtige Hamburgerin und studierte Juristin. Mit ihrem Amtsvorgänger Jürgen Buthmann-von Schwartz hat sie also so gar nichts gemein – außer dass sie im Ottersberger Rathaus in seine Fußstapfen tritt. Svea Krüger ist neue Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales in der Gemeindeverwaltung.

Eine Art Kulturschock nach dem Wechsel von der Sozialbehörde der Hansestadt Hamburg in die kleine Kommunalverwaltung des Fleckens Ottersberg blieb bisher aus. „Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr nett, das kann ich schon mal sagen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt Krüger lächelnd.

Seit einer Woche macht sie sich mit den Facetten ihres Verantwortungsbereichs vertraut. Feuerwehren, Kitas und Schulen, Bücherei, Kunst, Kultur und Tourismus sowie das ganze Meldewesen fallen in das Ressort der Verwaltungsrechtlerin. Im Auswahlverfahren für die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten langjährigen Ordnungs- und Sozialamtschefs Buthmann-von Schwartz setzte sich Svea Krüger nach Hofmanns Worten gegen 13 Mitbewerber durch. Neben ihrem Fachwissen habe insbesondere ihre Kommunikationsfähigkeit sehr überzeugt, schildert der Bürgermeister. Und sie bringe frischen Wind von außen mit, ist sich Hofmann sicher.

Mit Krüger ist das Fachbereichsleiter-Trio – dazu gehören auch Christian Heinrich (Steuern und Finanzen) und Ralf Schack (Bau und Planung) – wieder komplett. Das Amt des Bürgermeister-Vertreters und Vize-Verwaltungschefs erbte Krüger übrigens nicht von Buthmann-von Schwartz – dafür berief der Gemeinderat bereits Christian Heinrich.

Mit ihrem Mann ist Svea Krüger vor einem Jahr ins Ottersberger Nachbardorf Hellwege in die Nähe der Schwiegereltern gezogen. Der „familiäre Anschluss“ hier hatte sie schon zu vielen Besuchen in die Gegend gelockt, in der sie sich deshalb ganz gut auskennt und die ihr gefällt, wie sie sagt. Dass die berufliche Pendelei nach Hamburg nicht auf Dauer leistbar sein würde, wurde nach dem Umzug schnell klar – und traf sich ganz gut mit Svea Krügers Wunsch, „mal was Neues zu machen“. Nach dem Jurastudium und „einem kurzen Abstecher in die Welt der Rechtsanwälte“ hatte sich die Hamburgerin vor zehn Jahren „auf die Behördenseite geschlagen“ und bei der Hansestadt angeheuert – war zuletzt aber ausschließlich mit der juristischen Beurteilung sozialrechtlicher Grundsatzfragen fürs Jobcenter beschäftigt. „Immer nur SGB II ... – ich hatte schon Lust, mal was Neues zu machen“, erzählt Krüger. Da kam die Ottersberger Ausschreibung einer Fachbereichsleitung gerade recht. Die avisierte Bandbreite zu bearbeitender Themen lockte die 41-Jährige ebenso wie die geforderte Mitarbeiterführung: „Das ist mein Steckenpferd.“ Mit den Erzieherinnen in den Kitas, den kommunalen Beschäftigten an den Schulen und den Kolleginnen im Verwaltungsressort führt Krüger jetzt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Vielfalt der Aufgaben („Ich bin ganz beeindruckt“) freut sie sich auch auf „direktere Wege zwischen Politik und Verwaltung“, als sie es aus Hamburg gewohnt ist.

Von der Großstadt aufs Land – das bescherte Svea Krüger auch ein neues Hobby: „Tatsächlich Gartenarbeit!“ In Hamburg hatte sie einen Balkon etwa so groß wie der Besprechungstisch im Ottersberger Bürgermeisterzimmer, und „da standen zwei, drei Kübelpflanzen, das war's.“ Ein eigener Garten sei da schon eine ganz andere Herausforderung ... Sportlich betätigt sich die Neu-Hellwegerin beim Radfahren, Walken und Stand-up-Paddeln auf dem Oyter See – oder auf der Alster, wenn es sie dann doch mal wieder zu Familie und Freunden in die Großstadt Hamburg zieht.