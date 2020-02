„Das ist 'n Netter“

Dominik Lerdon hat die Leitung der Wümmeschule übernommen

+ Dominik Lerdon (46), neuer Rektor der Wümme(ober)schule in Ottersberg, stellt sich an seinem ersten Tag der versammelten Schulgemeinschaft in der Aula vor: „Ich bin ein Schulleiter, mit dem man reden kann.“ Foto: Holthusen

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Während der Zeugnisferien war das Parkett vorsorglich gründlich gefeudelt worden. Denn dass die allermeisten auf dem Boden würden sitzen müssen, wenn die ganze große Schulgemeinschaft am Mittwochvormittag in der Aula zusammenkommen sollte, war klar. Erwartungsvoll drängten sich 420 Fünft- bis Zehntklässler, dazu Lehrkräfte, Beschäftigte und Elternvertreterinnen der Wümmeschule samt Gästen von Gymnasium und Gemeinde in den Saal – gespannt auf den neuen Schulleiter Dominik Lerdon, dessen ausdrücklicher Wunsch es war, sich an seinem ersten Schultag in Ottersberg allen zusammen vorzustellen und gleich mal mit den Schülern ins Gespräch zu kommen.