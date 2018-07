Abwechslungsreiches Sommerferien-Programm in Ottersberg und Fischerhude

Beachvolleyball gehörte ebenfalls zu den Aktivitäten beim Ferienprogramm in Ottersberg.

Ottersberg - Die Jugendarbeit des Fleckens Ottersberg mit dem Team der Jugendkulturhäuser Fischerhude und Ottersberg hatte auch in diesen Ferien eine vielfältige Palette an Aktionen im Angebot. Das berichtet Tessa Reinke, Leiterin der Jugendarbeit im Flecken Ottersberg.

Gleich zu Beginn der Ferien kamen über 30 Kinder und Jugendliche im JuKu Ottersberg zu einem Sommerfest zusammen, um bei Tischtennis, Kicker, Fußball, Wasserbombenschlacht, Grillen und Basteln gemeinsam die Sommerferien einzuläuten.

Es schlossen sich Tagesausflüge zum Dungeon in Hamburg, zum Klimahaus Bremerhaven sowie zum Heidepark Soltau an. Des Weiteren ging es zum Bürgerpark in Bremen mit der Möglichkeit, Minigolf zu spielen und Boot zu fahren.

Gleich zwei Mal brach je ein Team der Jugendarbeit mit dem voll besetzten Gemeindebus zum Kletterpark Nord (Thülsfelder Talsperre) auf. Auch das Universum in Bremen stand auf dem Programm, dazu eine Tagestour zur Nordsee nach Duhnen, ins Ronolulu in Rotenburg und zum Wildpark Lüneburger Heide.

+ Der Ausflug zum Kletterpark Nord an der Thülsfelder Talsperre wurde so gut angenommen, dass die Jugendkulturhäuser sich gleich zweimal mit Ferienkindern auf den Weg dorthin begaben.

Als vorletzte Aktion fand der seit Jahren gut besuchte Mädchentag im Juku Fischerhude statt, der zwölf Mädchen Spiele, Schminkaktionen, Glitzertatoos, gemeinsames Kochen, Malen sowie eine kleine Wanderung inklusive Fotoaktion und Badespaß bot. Die Zeit verging wie im Fluge und einige der Mädchen fragten beim Abholen gleich, wann solch eine Aktion wieder angeboten wird.

Zum Abschluss des bunten Sommerferienspaßes der Jugendarbeit brachen interessierte Kinder vormittags zu einem Indoor-Spielplatz in Bremen auf. Am Nachmittag lud das JuKu Ottersberg zu einer Ferienparty bei Wasserspaß, Grillen, Lagerfeuer, Fußball und Stockbrot ein. Mehr als 20 Kinder und Jugendliche ließen sich verköstigen und hatten einen abwechslungsreichen Tag mit Spiel und Spaß.

Das Ferienprogramm wurde ergänzt durch eine Ferienfreizeit in Badenstedt bei Zeven, gefördert von „Mitten drin!“ vom Deutschen Kinderschutzbund des Landesverbands Niedersachsen. Teilgenommen haben Schüler der Staats- und Waldorfschule Ottersberg, IGS Oyten und junge Menschen mit Beeinträchtigungen vom Parzivalhof sowie Flüchtlinge aus der Gemeinde. Schwimmbadbesuche, die Tarmstedter Ausstellung, Kunst, Tanz und Musik, gemeinsames Kochen und Singen sowie viele andere Aktionen machten die Freizeit mit Übernachtungen in Zelten zu einer unvergesslichen Zeit.

„Die Kinder und Jugendlichen fragten, ob die Zelte auf dem schönen Naturgelände in Badenstedt stehen bleiben könnten und jedes Wochenende dort vebracht werden könne. Bei den Betreuern bedankten sie sich für Abenteuer und eine familiäre Atmosphäre“, berichtet Tessa Reinke begeistert.

Die Ferienangebote waren alle voll ausgebucht, teilweise inklusive langer Wartelisten. „Die Kinder und Jugendlichen nahmen das Angebot durchweg mit Freude und guter Laune an. Es herrschte auch eine harmonische Stimmung zwischen den Kindern und Betreuern, sodass allerseits eine Vorfreude auf das nächste Jahr mit neuen Angeboten entstand“, lautet Reinkes Resümee.