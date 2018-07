Musikfestival in Fischerhude: Heißer Groove von „Ventilator“

Am Sonnabend, 11. August, ab 20 Uhr beim Gartenkultur-Musikfestival auf dem Gelände des Heimathauses Irmintraut in Fischerhude zu erleben: „Ventilator“. Die meisten Bandmitglieder sind in Ottersberg und Umgebung zu Hause.

Fischerhude - Unter freiem Himmel auf dem Außengelände des Heimathauses Irmintraut in Fischerhude ist am Sonnabend, 11. August, ab 20 Uhr die Band „Ventilator“ zu erleben. Es handelt sich um eine Veranstaltung der überregionalen Garten-Kultur-Musikfestival-Reihe.

„Ventilator“ besteht aus elf Musikern – Bläser, Schlagzeug und Gesang – die fast alle in Ottersberg und Umgebung zu Hause sind. Seit über 10 Jahren erfreut laut Ankündigung die Gruppe das Publikum in ganz Norddeutschland mit eigenen Interpretationen bekannter Pop-, Jazz-, Funk- und Soultitel.

Die „Ventilatoren“ legen demnach großen Wert auf die Aktualität und den Groove ihrer Arrangements, was dem ständig wechselnden Programm ein hohes Maß an Tanztauglichkeit gebe.

Jan Zöhl, Trompeter und Conferencier der Truppe, sagt es so: „Als wir vor einem Jahrzehnt als musikalische Gartenzwerge die Band Ventilator gründeten, konnten wir nicht ahnen, was für eine ergiebige und farbige Kultur-Pflanze daraus werden sollte“.

Ventilator seien heute zwar schon in halber Besetzung dazu im Stande, die Bundesgartenschau in ein Schall-Inferno zu verwandeln. Die Band bleibe aber „der heimatlichen Rabatte treu und verspricht, stattdessen am 11. August den Boden des Heimathaus-Gartens in Fischerhude mit unserem Ultra-sound zu pflügen“.

Im Übrigen freuen sich die elf Musiker über die Ehre, nun schon zum zweiten Mal zu dem Festival eingeladen zu sein.

Der Eintritt ist frei. Spenden am Veranstaltungsabend sind aber erwünscht. Getränke und Speisen fehlen ebenfalls nicht. Alle weiteren Auskünfte gibt es beim Flecken Ottersberg unter Telefon 04205/3170-0 oder unter www.gartenkultur-musikfestival.de