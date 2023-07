Musik made in Fischerhude

Von: Petra Holthusen

Vor einem Jahr sorgte das Niedersachsen Sound Orchester für Dampf und Dynamik beim Gartenkultur-Musikfestival am Heimathaus. Dieses Mal darf sich das begeisterte Publikum auf ein Musikprogramm made in Fischerhude freuen. © Albrecht

Fischerhude – Warum ein Orchester oder Ensemble von auswärts engagieren, wenn man doch so viele hochkarätige Musikerinnen und Musiker im eigenen Dorf hat...? Diesen Sommer jedenfalls bestreitet der Flecken Ottersberg seine Open-Air-Veranstaltung im Rahmen des jährlichen Gartenkultur-Musikfestivals mit eigenen Künstlerinnen und Künstlern: „Fischerhuder:innen auf der Bühne!“ ist der Konzertabend unter freiem Himmel am Samstag, 19. August, in Fischerhude betitelt.

Auch in diesem Sommer ist die Gemeinde Gastgeberin für eine der vielen Open-Air-Veranstaltungen im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals, das der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen für den Monat August mit den Kommunen in der Region organisiert. Seit 20 Jahren präsentiert der Kommunalverbund diese sommerlichen Musikerlebnisse in der Region, und so vielfältig wie die Musik sind auch die Konzertorte – vom städtischen Park über die Streuobstwiese bis zum Schlosshof.

Die Kulisse für den Ottersberger Beitrag zum Gartenkultur-Musikfestival bietet wie immer das Heimathausgelände in Fischerhude. Sollte es regnen, wäre das kein Hinderungsgrund: „Das Konzert findet auch bei schlechtem Wetter statt“, versichern die Veranstalter. Im großen Garten des Heimathauses Irmintraut an der Kirchstraße stehen am 19. August ab 19 Uhr Fischerhuder Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und wollen mit zwei Acts für einen stimmungsvollen und abwechslungsreichen Abend sorgen: Musicaldarstellerin Janina Schwarz singt bekannte und eigene Stücke und wird dabei von Jazzpianist Benny Grenz begleitet; in der zweiten Hälfte treten „Hardt ’n Brook“ mit Sängerin Rabea Medebach auf, die von Ralf „Snorre“ Eberhardt an der Gitarre und Thomas Denzin am Bass begleitet wird. Zu guter Letzt werden der Ankündigung zufolge alle fünf Künstlerinnen und Künstler gemeinsam zum Finale ansetzen.

Der Eintritt zum Gartenkultur-Musikfestival ist frei. Neben einem Angebot an Speisen und Getränken vor Ort darf auch gern der eigene Picknickkorb mitgebracht und genüsslich geleert werden. Teil des Erlebnisses dieses Abends ist das weitläufige Gartengelände des unter Denkmalschutz stehenden Heimathauses Irmintraut. Umrahmt von alten Eichen liegt das Anwesen mitten im historischen Ortskern, und es gehört zu den ältesten Höfen in Fischerhude.