Mittendorf übernimmt

FGBO-Fraktion wählt neuen Vorsitzenden / Ulusoy rückt für Weber nach

+ Wilfried Mittendorf

Ottersberg – Die Freude über ihren siegreichen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl im April beinhaltet auch einen kleinen Wermutstropfen für die Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg (FGBO): Sie verliert ihren langjährigen Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, wenn Tim Willy Weber jetzt am 1. Juli im Rathaus als Nachfolger von Horst Hofmann seine neue Aufgabe als hauptamtlicher Bürgermeister des Fleckens antritt. Die FGBO stand jetzt also vor der Aufgabe, sich für die ehrenamtliche Ratsarbeit neu zu formieren und in der Fraktion die personellen Weichen für die künftige Arbeit ohne Weber zu stellen.