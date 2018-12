Mitfahrerbank am Bahnhof steht für modernes Trampen

Ottersberg - Am Ottersberger Bahnhof steht seit neuestem eine sogenannte Mitfahrerbank, knallrot lackiert und augenfällig platziert. „Das Prinzip ist simpel“, sagt Uwe Dammann, Mitglied der FGBO-Fraktion im Ottersberger Gemeinderat.

„Man nimmt eine Sitzbank, versieht sie möglichst mit einer Signalfarbe, schreibt noch die Namen der umliegenden Ortschaften auf umklappbare Schilder und stellt alles an die Straße, möglichst in der Nähe des Bahnhofs. Dort wo viele Autofahrer sie sehen können. Fertig ist die sogenannte Mitfahrerbank“, erklärt Dammann. Seine FGBO-Fraktion hat nun mit Hilfe der Ottersberger Gemeindeverwaltung und des kommunalen Bauhofs sowie mit großzügiger finanzieller Unterstützung des Kulturvereins im Rektorhaus ihren Antrag aus dem Frühjahr umgesetzt und am Bahnhof eine solche Mitfahrerbank aufstellen lassen.

Die Mitfahrerbank gibt es bereits in zahlreichen Städten, und auch im Flecken Ottersberg, nämlich in Quelkhorn, ist an der Straße in Richtung Buchholz schon so eine Bank zu finden.

Von hier aus können Menschen modern „trampen“, das heißt von Autofahrern zu ihrem Zielort mitgenommen werden. „Gerade im Umfeld des Ottersberger Bahnhofs hält die FGBO so eine Einrichtung für sinnvoll. Immer wieder sind hier Menschen anzutreffen, die in den Kernort oder nach Posthausen wollen und so mit einem zusätzlichen Angebot außerhalb der Busfahrpläne bedient werden könnten“, erläutert FGBO-Ratsherr Uwe Dammann.

Bei der offiziellen „Inbetriebnahme“ der Mitfahrerbank am Ottersberger Bahnhof bedankte sich Dammann namens der Freien Grünen Bürgerliste bei der Verwaltung, die durch den zuständigen Ordnungsamtsmitarbeiter Eckhard Bruns und durch Volker Lankenau vom Bauhof vertreten wurde, für die unkomplizierte und zügige Umsetzung des Vorhabens und vor allem bei Fritz Bartels, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturvereins, für die finanzielle Unterstützung des Projekts. Insgesamt spendete der Kulturverein rund 650 Euro für die Realisierung der Mitfahrerbank.

Ab sofort kann nun jeder, der aus dem Bahnhof kommt und nicht auf den nächsten Bus Richtung Ortskern oder Posthausen warten will, auf der Bank Platz nehmen, das Schild mit dem gewünschten Zielort aufklappen, zu dem er gerne mitgenommen werden möchte, und warten, ob jemand anhält. Und wer an der besetzten Bank vorbei in die richtige Richtung fährt, kann spontan entscheiden, ob er einen Mitfahrer mitnehmen möchte. Nach der erklärten Ursprungsidee ihrer Erfinder steht die Mitfahrerbank für Mitmenschlichkeit, Kooperation und Kommunikation.