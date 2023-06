Meterhohe Flammen aus Quelkhorner Werkstatt

Von: Petra Holthusen

Auch die Drehleiter aus Oyten kam bei den Löscharbeiten an der Quelkhorner Landstraße zum Einsatz. © Schnaars/Feuerwehr

Quelkhorn – Auf mehrere hunderttausend Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Brand am Donnerstagnachmittag in Quelkhorn entstanden ist. Menschen kamen den Beamten zufolge nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Das Feuer war in der Hobbywerkstatt und Garage eines 55-jährigen Mannes an der Quelkhorner Landstraße ausgebrochen. Ersten Informationen der Polizei zufolge hatte der Mann zuvor die Batterie seines Motorrads zum Laden angeschlossen.

Die Werkstatt brannte vollständig aus. Zudem beschädigte das Feuer Teile des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses. Der 55-Jährige, der zunächst eigene Löschversuche unternommen hatte, wurde laut Polizeibericht durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt, habe jedoch bereits vor Ort entlassen werden können.

Im Löscheinsatz waren zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Ortsfeuerwehren aus Fischerhude-Quelkhorn, Oyten, Ottersberg und Otterstedt sowie von der Kreisfeuerwehr aus Verden. Die große Rauchwolke über dem Brandort war aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.

Während der Anfahrt der ersten Feuerwehreinsatzkräfte sei aufgrund mehrerer Notrufe bei der Rettungsleitstelle das Alarmstichwort auf „Feuer 3 mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht worden, schildert Malte Schnaars, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr. Mehrere Anwohner hätten von Hilfeschreien aus dem Gebäude berichtet. Beim Eintreffen am Brandort „konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden“, so Schnaars: „Es schlugen zwar meterhohe Flammen aus den Fenstern der Hobbywerkstatt im Erdgeschoss, Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr im Gebäude auf.“ Die Flammen hatten sich jedoch auf einen angrenzenden Carport ausgebreitet. Laut Feuerwehrsprecher hatten Passanten schon die Fahrzeuge aus dem Carport geschoben und mittels Feuerlöscher gelöscht.

Zudem hatte das Feuer auf den Dachstuhl des Werkstattgebäudes übergegriffen. „Mit Hilfe der Drehleiter aus Oyten wurden Teile des Dachs geöffnet, um besser an den Brandherd heranzukommen“, schildert Schnaars. Während Feuerwehrtrupps unter Atemschutz die Flammen im Brandobjekt bekämpften, schützten andere Einsatzkräfte die benachbarten Gebäude. „Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine größere Brandausbreitung verhindert und das an die Werkstatt angrenzende Wohnhaus größtenteils geschützt werden“, so Schnaars. Mithilfe einer Drohne mit Wärmebildkamera, stationiert auf dem Einsatzleitwagen 2 der Kreisfeuerwehr Verden, seien beim Überfliegen des Brandobjekts noch vorhandene Glutnester sichtbar gemacht und zielgerichtet abgelöscht worden.

Sanitäter des DRK Ottersberg waren vor Ort, um die zahlreichen Atemschutzgeräteträger nach ihrem Einsatz routinemäßig zu untersuchen. „Vier Einsatzkräfte wurden zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser vermittelt, konnten diese aber nach kurzer Zeit wieder verlassen“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Zum Ende des Einsatzes seien verunreinigte Schläuche, leere Atemluftflaschen und kontaminierte Kleidung im angeforderten Schlauchwechselwagen der Feuerwehrtechnischen Zentrale Verden gewechselt worden.

Für die Dauer der mehrstündigen Löscharbeiten war die Quelkhorner Landstraße voll gesperrt.

