Menschliche Momente im Krieg

Von: Tobias Woelki, Petra Holthusen

Antje Modersohn vor der Fotografie, die ihren Vater Christian 1941 als 25-jährigen Soldaten beim Malen des russischen Mädchens zeigt. © Woelki

Fischerhude – Die Bilder wirken beklemmend aktuell. Jetzt, da der Krieg zurück ist in Europa. Auch vor 80 Jahren herrschte Krieg auf dem Gebiet der Ukraine, die damals Teil der Sowjetunion war und somit Ziel des deutschen Vernichtungsfeldzuges. Als junger Soldat erlebte der Maler Christian Modersohn (1916-2009) den Vormarsch auf Stalingrad. Mitten im Kriegsgeschehen hielt er mit Zeichenkohle auf seinem Skizzenblock die Schrecken und Zerstörungen fest – aber auch die Schönheit der Landschaft und prägende Begegnungen mit den Menschen dort, die vermeintlich Feinde sein sollten. Es sind berührende und eindringliche Bilder, die derzeit im Fischerhuder Otto-Modersohn-Museum zu sehen sind.

Die Sonderausstellung mit dem Titel „Zeichner im Krieg“ umfasst 42 Zeichnungen von Heinrich Vogeler, entstanden auf dem Balkan 1917 während des Ersten Weltkrieges, sowie 50 Aquarelle und Zeichnungen von Christian Modersohn aus den Jahren 1941/42, gemalt auf russischem und ukrainischem Boden während des Zweiten Weltkrieges.

Eine ganz besondere Geschichte erzählt Modersohns „Mädchen mit Kopftuch“. Zunächst zieht eine großformatig reproduzierte Schwarz-Weiß-Fotografie den Betrachter in ihren Bann. Die darauf festgehaltene Szene wirkt surreal: Mitten im Kriegsgrauen in der Region am Don zeichnet ein deutscher Soldat, also der Feind, ein russisches Mädchen, dessen Angehörige aufmerksam zuschauen. Der Soldat ist der 25-jährige Christian Modersohn.

Seine Tochter Antje Modersohn, heute Leiterin des familiengeführten Fischerhuder Museums, das das künstlerische Werk ihres Großvaters Otto Modersohn hütet, kennt die Geschichte gut: „Mein Vater hat sich dort hingesetzt und das russische Mädchen mit dem Kopftuch gezeichnet.“ Diese 81 Jahre alte Zeichnung ist direkt unter der Fotografie ausgestellt.

Das Foto von der Entstehung erhielt Christian Modersohn jedoch erst 2008, ein Jahr vor seinem Tod. „Mein Vater zeichnete gerne Menschen, die ihn künstlerisch ansprachen. Und so sprach er damals dieses junge Mädchen an, das sich von ihm zeichnen ließ. Sein Kamerad Fritz Gehrmann fotografierte diese Szene“, erzählt Antje Modersohn. Fritz Gehrmann fiel im Krieg. Viele Jahrzehnte später stieß dessen Tochter durch Zufall wieder auf den Namen Christian Modersohn. Dieser hatte Fritz Gehrmann im Krieg gemalt, „und diese Zeichnung, unterschrieben mit dem Namen meines Vaters, war die einzige Erinnerung der Tochter an ihren Vater Fritz Gehrmann“, schildert Antje Modersohn. Als diese Tochter eines Tages Christian Modersohn im Radio sprechen hörte, kam ihr der Name bekannt vor und rührte an eine alte Erinnerung: „Sie stöberte im Nachlass ihres Vaters und fand diese Fotografie, die sie uns zusandte.“ Ein Geschenk.

Christian Modersohn hatte sich nach seinen prägenden Kriegserlebnissen zeitlebens für die deutsch-russische Aussöhnung eingesetzt, das Land am Don immer wieder bereist und freundschaftliche Verbindungen gepflegt, unter anderem mit dem aus Kiew stammenden Menschenrechtler und Literaturwissenschaftler Lew Kopelew. Christian Modersohn war nach Worten seiner Tochter Pazifist: „Im Patronengurt hatte mein Vater statt Patronen die Zeichenkohle, in der Feldtasche statt der Pistole den Zeichenblock und einen kleinen Tuschkasten.“ Auf dem Feldzug nach Stalingrad dokumentierte der als Kriegszeichner eingesetzte junge Soldat die Flüchtlingstrecks, die Menschen in ihrer Furcht, die vernichteten Dörfer und Städte – darunter Charkiw, das damals russisch Charkow hieß und dessen erneute Zerstörung heute fast täglich in den Nachrichten zu sehen ist.

Nach der Schlacht von Stalingrad kehrte Christian Modersohn 1943 schwer verwundet nach Hause zurück. Während sein Bruder Ulrich in Russland starb, überlebte er dank der Hilfe von drei jungen russischen Männern, die er nie vergaß. „Immer wieder erzählte er von der lebensrettenden Hilfe der drei jungen Russen und von seiner Dankbarkeit, die für ihn lebensbestimmend wurde“, berichtet seine Tochter.

Dass die lange geplante Ausstellung „Zeichner im Krieg“ gerade jetzt gezeigt wird, hat übrigens andere Gründe als das Zeitgeschehen. Rainer Noeres, der das Museum mit seiner Frau Antje führt, sieht jedoch in der Zerstörung ukrainischer Städte vor 80 Jahren durch die deutsche Wehrmacht und nun durch die russische Armee „eine tragische Doppelung, woraus dieser Ausstellung eine nicht beabsichtigte Aktualität erwächst“.

Die Sonderausstellung „Zeichner im Krieg“ mit Bildern von Christian Modersohn und Heinrich Vogeler ist bis zum 18. September im Otto-Modersohn-Museum, In der Bredenau 95 in Fischerhude, zu sehen – täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.modersohn-museum.de im Internet.

Das „Mädchen mit Kopftuch“ malte Christian Modersohn 1941 als Kriegszeichner in Russland. © Woelki