Mehr Stunden für Ottersberger Jugendarbeit

Von: Nina Baucke

Im Jugendkulturhaus in Ottersberg finden Kinder und Jugendliche ein umfangreiches Angebot vor. Dafür will der Flecken Ottersberg nun mehr Mitarbeiterstunden finanzieren. © Baucke

Ottersberg – Ein Jahr lang war es ein erster Versuch – jetzt will der Flecken Ottersberg Nägel mit Köpfen machen: Auch über das Jahr 2023 hinaus soll die Wochenstundenzahl für die Kinder- und Jugendkulturarbeit bei 87 liegen. Das bedeutet allerdings auch einen jährlichen finanziellen Aufwand für die Gemeinde in Höhe von mehr als 146 000 Euro. Dass diese Investition gerechtfertigt und wichtig ist, davon waren die Mitglieder des Sozialausschusses, die das bei ihrer Sitzung am Mittwochabend einstimmig befürworteten, überzeugt. „Wir freuen uns, dass die Jugendarbeit so gut geführt wird“, betonte Erika Janzon (Grüne). Auch Fraktionskollege Micha Recklies erklärte: „Dort wird bemerkenswerte Arbeit gemacht.“

Bis 2022 hatte das Team der Kinder- und Jugendkulturarbeit um Tessa Reinke an den beiden Standorten in Ottersberg am Fährwisch und in Fischerhude an der Wilhelmshauser Straße insgesamt noch mit zehn Wochenstunden weniger auskommen müssen. „Mit den Mehrstunden jetzt können beispielsweise regelmäßige Dienstbesprechungen gewährleistet sein“, machte Ausschussvorsitzende Hannah Schwarz-Kaschke (CDU) deutlich. Aber auch andere Arbeiten, wie zum Beispiel die Akquise von weiteren Fördergeldern und die Organisation von Projekten und Ausflügen, hatte das Team vor der Stundenerhöhung immer wieder ehrenamtlich gemacht. „Wir haben um die Stundenerhöhung gekämpft, um das alles weiter so anzubieten“, sagte Tessa Reinke. „Denn vor allem für die Organisation geht sehr viel Zeit drauf.“

An diesem Punkt war sich auch der Ausschuss einig: „Das kann nun mit zehn Mehrstunden gefestigt werden“, sind die Beteiligten überzeugt. Auch die aktuelle Tariferhöhung ist bereits eingerechnet – weitere Anpassungen, die noch ausstehen, jedoch noch nicht.

Ottersbergs Bürgermeister Tim Willy Weber befürwortete ebenfalls die Stundenerhöhung: „Hier wird ohne Frage qualitativ gute Arbeit geleistet“, machte er deutlich, fügte jedoch auch hinzu: „Wir müssen uns allerdings auch für die Erhöhung rechtfertigen, dafür brauchen wir mehr Zahlen, wie die Nutzung aktuell ist.“ Auch Werner Bahrenburg (CDU) zeigte sich noch etwas zurückhaltend: „Es wird haushaltstechnisch in den folgenden Jahren schwierig werden. Da werden dann alle an sich arbeiten müssen.“ Immerhin: Im Vergleich zu 2022 fallen jährlich rund 15 000 Euro Mehrkosten an.

Stefan Bachmann (FGBO) lobte die „sehr komplexe Arbeit“ des Teams, gab allerdings die nach vorne verlegten Öffnungszeiten der beiden Jugendkulturhäuser zu bedenken: „Es bleibt die Frage, wie das ältere Jugendliche anspricht.“ Auch dazu, so Reinke, habe man eine Umfrage unter den Jugendlichen gemacht. Dabei kristallisierte sich zudem heraus: Es gebe eine größere Nachfrage nach Angeboten an Samstagen.

Vor der Abstimmung hatten Reinke und ihre Stellvertreterin Julia Cordes in Form eines Rechenschaftsberichts Einblicke in die Arbeit und das Angebot der Kinder- und Jugendkulturhäuser gegeben – „und da haben wir ein breites, großes Repertoire“, wie Cordes betonte. „Und wir sehen, dass das ankommt.“ Dazu habe man einen geschützten Raum geschaffen, in dem Jugendliche zusammenkommen könnten, so Reinke: „Die Jugendarbeit in Ottersberg hatte früher nicht den besten Ruf, aber das ist jetzt anders. Wir genießen das Vertrauen der Jugendlichen, aber auch der Familien. Sie kommen gerne hier her. Und das ist wichtig.“

Zum einen läuft die Finanzierung über die Gemeinde, zum anderen werben Reinke und Cordes externe Fördermittel für die verschiedenen Projekte ein. „Bisher haben wir alles Beantragte auch bewilligt bekommen“, freute Reinke sich. Zudem stehen aktuell noch 3 000 Euro zur Verfügung, die Reinke und ihr Team in ein Projekt oder einen Ausflug investieren können: „Da ist es natürlich wichtig, die Jugendlichen zu fragen: Was wollt ihr, was braucht ihr?“ Reinke hofft zudem auf weitere Freiwillige, um das Angebot der Kinder- und Jugendkulturarbeit zu bereichern: „Wir freuen uns, wenn jemand mit besonderen Fähigkeiten, beispielsweise IT, bei uns einen Kurs anbieten möchte und uns damit ehrenamtlich unterstützt.“