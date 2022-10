Medikamente aus Ottersberg für Klinik und Front in Ukraine

Von: Petra Holthusen

Zu einem ersten persönlichen Treffen zwischen dem Ottersberger Arzt Torsten Kuper (l.) und Professor Dr. Michael Pustovoyt von der Universitätsklinik Ivano-Frankivsk (r.) sowie dem ärztlichen Direktor des ukrainischen Krankenhauses kam es kürzlich in Bremen. Ansonsten ist Kuper mit Pustovoyt im engen telefonischen Austausch über die dringend benötigten Medikamenten-Hilfslieferungen in die Ukraine. © privat

Ottersberg – Noch im Oktober macht sich der nächste medizinische Hilfstransport der Initiative „We Care Otter“ auf den Weg in die Ukraine zur Universitätsklinik Ivano-Frankivsk. Wahrscheinlich aber kann die Lkw-Crew nur bis zur Grenze fahren und wird die überlebenswichtige Ladung dort an die ukrainischen Partner übergeben, denn „Ivano-Frankivsk liegt unter russischem Raketenbeschuss“, erklärt Torsten Kuper, Sprecher des Ottersberger Ukraine-Hilfsnetzwerks.

Zuletzt konnte „We Care Otter“ dank großzügiger Geld- und Sachspenden unter anderem bereits ein mobiles Röntgengerät, einen Sterilisator für chirurgische Instrumente und eine Zentrifuge fürs Labor an die Uniklinik Ivano-Frankivsk liefern.

Der nächste Transport soll vor allem Medikamente für die Notfallversorgung in der Klinik und an der Front ins Kriegsgebiet bringen. Zur Finanzierung verwendet „We Care Otter“ laut Kuper die letzten 8000 Euro aus dem Spendentopf. Die jedoch nicht reichen: „Medikamente sind sehr teuer“, sagt der Ottersberger Arzt und hofft auf neuerliche Hilfsbereitschaft: „Es drückt gerade richtig und jeder Euro hilft.“ Kuper weiß jedoch auch, dass vielen Menschen derzeit „jeder Euro weh tut“, und bittet deshalb vor allem Unternehmen um Geldspenden. Gespendet werden können auch Medikamente und medizinische Hilfsmittel wie Schmerzmittel und Fiebersaft (nicht angebrochen oder abgelaufen), Verbandskästen und Desinfektionsmittel. Diese Dinge können in der Praxis Kuper am Grellenbrook abgegeben werden oder auf der Benas-Biogasanlage bei Familie Heitmann, die die Hilfstransporte in die Ukraine organisiert und mit ihren Firmen-Lkw in die Tat umsetzt.

Was genau zur Versorgung von kranken, verletzten und traumatisierten Menschen im Kriegsgebiet gebraucht wird, stimmt Kuper regelmäßig in engem Kontakt mit Professor Dr. Michael Pustovoyt von der Universitätsklinik in Ivano-Frankivsk ab.

Um weitere überlebenswichtige Medikamente und Hilfsmittel an die Universitätsklinik Ivano-Frankivsk in der Ukraine liefern zu können, sammelt „We Care Otter“ weiterhin Spenden auf dem Konto Kuper-Heitmann bei der Kreissparkasse Verden mit der IBAN DE74 2915 2670 0020 6644 39. Wer eine Spendenbescheingung benötigt, muss das Konto der kooperierenden St.-Markus-Gemeinde bei der Sparkasse Bremen nutzen: IBAN DE46 2905 0101 0001 0578 68, Verwendungszweck: wecareotter/Spende Ukraine. Weitere Infos gibt‘s online unter www.wecareotter.de.