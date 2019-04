Es mangelt weiter an Effizienz

Uphusen - Von Frank Von Staden. Am Ende stand den Uphuser Oberliga-Fußballern, seinem Trainer-Stab als auch den Zuschauern, die es mit dem Turnerbund halten, ein dickes Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. War es nun ein gewonnener oder waren es zwei verlorene Punkte im Kampf um den Klassenverbleib, was da nach der Nullnummer im Heimspiel am Donnerstagabend gegen Eintracht Braunschweig II abfiel?

Für die Spieler dürften es wohl eher zwei verlorene gewesen sein. Denn die Mehrzahl an Torchancen verbuchten auch in diesem Spiel wieder einmal die Hausherren, ließen sie aber allesamt sträflich liegen. Die dickste bot sich dabei dem Kapitän Ole Laabs, der in der 42. Minute urplötzlich fast freistehend aus acht Metern zum Schuss kam, das Sportgerät dann aber übers Gehäuse jagte. Auch Philipp-Bruno Rockahr machte es da (44.) nicht besser, aus zwölf Metern zwang er Braunschweigs Keeper Birjukov zu einer Glanztat. „Und vergessen wir nicht die Chance von Dennis Janssen, der gleich zu Beginn haarscharf im Fünfer an einem Pekrul-Freistoß vorbeisprang“, erinnert da TBU-Coach Fabrizio Muzzicato an einen weiteren Hochprozenter. Allerdings vergaß er dann auch nicht die dickste aller Möglichkeiten in diesem sehr intensiven Spiel zu erwähnen, die allerdings der Gast aus der Löwenstadt besaß (62.). So wuchtete Adetula nach einem Eckball das Leder per Kopf an die Latte, den Nachschuss aus dem Gewühl beförderte Sebastian Kurkiewicz für seinen schon geschlagenen Torwart von der Torlinie. „Fakt bleibt aber, dass wir erneut die besseren Chancen hatten, aber es uns wieder an Effizienz gemangelt hat. Denn das Toreschießen fällt uns ja bekanntlich schon länger schwer – warum auch immer. Dennoch war es sehr viel besser als zuletzt, weil wir endlich wieder Fußball gespielt haben, auch wenn wir uns in den ersten 15 Minuten noch schwer taten“, meint da Uphusens Stürmer Daniel Throl. Dem pflichtet Muzzicato bei: „Nach drei Niederlagen in Folge war das eine Steigerung, in der der letzte Punch fehlte.“ So nutzte es den Platzherren dann auch nichts, dass sie ab der 72. Minute in Überzahl agierten. Da sah Braunschweigs Funke nach einer Rudelbildung Rot, als er sich gegenüber dem Unparteiischen im Ton vergriffen haben soll.

Bester Akteur auf dem Platz war ohne Zweifel Uphusens Kerem Sahan, der nicht nur viel für den Spielaufbau tat, sondern auch einige aussichtsreiche Eintracht-Angriffe clever vereitelte.