Manege frei auf der Ottersberger Marktwiese

Von: Petra Holthusen

Teilen

Clown Zippogalli und zwei Kollegen bringen das Publikum im Circus Belly zum Lachen. © Circus Belly

Ottersberg – Unter dem Motto „Evolution“ feiert der Circus Belly Anfang November in Ottersberg sein 40-jähriges Bestehen – allerdings nicht wie geplant und auf den Straßenplakaten zu lesen auf dem üblichen Zirkusplatz am Sportzentrum Fährwisch, sondern auf der Ottersberger Marktwiese am Mühlenweg/Ecke Im Brooken/Am Wiestebruch.

Weil die Sanierungsarbeiten auf dem Sportplatz am Fährwisch noch laufen und die Zirkuswiese nebenan mit Baustellenfahrzeugen belegt ist, ermöglichte es die Gemeindeverwaltung dem Circus Belly kurzfristig, seine Zelte auf einem anderen Platz im Ort aufzuschlagen.

Dort, wo Ottersberg Ende September immer seine große Kirmes feiert, gibt es am ersten November-Wochenende nun Zirkusakrobatik, Tierdressuren und Clownerien zu bestaunen. Drei Vorstellungen kündigt das traditionsreiche Familienunternehmen von Zirkusdirektor Klaus Köhler auf der Marktwiese am Mühlenweg/Ecke Im Brooken an: am Freitag, 4. November, um 17 Uhr, am Samstag, 5. November, um 15 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr.

„Freitag ist Familientag mit ermäßigten Preisen“, ergänzt Köhler. Rabattflyer seien in Geschäften, Kitas und Schulen ausgelegt. Der Ticket-Vorverkauf läuft online über Eventim sowie vor Ort an den Spieltagen von 10 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse.

Der Circus Belly, so betont Direktor Klaus Köhler, gehöre zu den zehn größten, schönsten und kreativsten Zirkussen in Deutschland. Im Jahr seines 40-jährigen Bestehens präsentiert er sein neues Programm „Evolution“. Köhler kündigt „faszinierende circensische Darbietungen“ an, die in ihrer harmonisch abgestimmten Zusammenstellung „zu einem einzigartigen Zirkus-Erlebnis verschmelzen“. Eine internationale Künstler-Truppe gestaltet nach seinen Worten ein mehrstündiges Programm: von atemberaubender Akrobatik über begeisternde Clownerie bis zu berührenden märchenhaften Szenen, das Ganze unterstützt von moderner Licht- und Tontechnik.

Direktor Köhler selbst präsentiert in der Manege seine edlen Rassepferde aus dem Circus-Belly-Marstall. Aus Kolumbien kommen „The Gerlings“, die „waghalsige Sprünge und unglaubliche Tricks in luftiger Höhe“ versprechen, sowohl auf dem Seil in zehn Metern Höhe als auch auf dem rotierenden „Rad des Todes“. „Diese drei Artisten zählen zu den besten der Welt und sind Preisträger des Internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo“, erklärt Köhler. Das „Clown-Trio Avantes“ kommt aus Italien: „Unsere drei Clowns Avantes, Angelo und Zippogalli lassen nicht nur die Herzen der Kinder höher schlagen. Es bleibt kein Auge trocken“, versichert der Zirkuschef. Artistin Karina entführt das Publikum nach Spanien: Auf ihrem andalusischen Vollbluthengst Esparanto zeigt die Künstlerin die hohe Schule der Reitkunst.

Zu den Highlights im Programm zählt laut Ankündigung auch Loreen, die Unglaubliches mit dem Hula-Hoop-Reifen vorführt und am Ende viele Reifen gleichzeitig um Hüfte, Beine und Arme kreisen lässt.

10 x zwei Freikarten zu gewinnen Für das Gastspiel des Circus Belly in Ottersberg auf der Marktwiese am Mühlenweg verlost unsere Zeitung Freikarten. Zehn Gewinner erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für eine Vorstellung ihrer Wahl. Wer seinen Namen in den Lostopf werfen möchte, schreibt bis Ende dieser Woche unter Angabe von Name und Adresse eine E-Mail an redaktion.achim@kreiszeitung.de – Stichwort Circus Belly. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Hochseilartistik bietet das Trio „The Gerlings“ im Programm „Evolution“. © Circus Belly