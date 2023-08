Mampfende Moorpfleger

Von: Anne Leipold

Teilen

Schäfer Heiner Hehmsoth (26) hütet die Schafe und Ziegen im Quelkhorner Moor und erzählt den Gästen von seiner Arbeit. © Leipold

Quelkhorn – Das Blöken der grau gehörnten Heidschnucken dringt schon nach ein paar gegangenen Metern ins Ohr. Schäfer Heiner Hehmsoth hat die Herde an den Rand des Quelkhorner Moores getrieben, wo sie von den vielen Interessierten bestaunt wird, die sich an diesem Tag dem Moor-Spaziergang von Ikeo, Verein für Klimaschutz, angeschlossen haben.

Während die Tiere sich über die Kräuter und Gräser hermachen, haben der achtjährige Border Collie Hektor und die ein Jahr alte Alwa, ein Mix aus Australian Kelpie und der altdeutschen Hütehunderasse Strobel, die Tiere im Blick. Ein einfaches „links rum“ von Hehmsoth reicht aus, und sie setzen sich flink in Bewegung, um die Schafe wieder zusammenzutreiben.

Zwischen den 250 Muttertieren und ihren Lämmern trotten bis zu 35 Burenziegen über das Gelände. Sie fressen die Gehölze, die beim sogenannten Entkusseln mit Heckenscheren von Menschenhand nicht entfernt werden können, und die jungen Kiefern. Das macht sie wie auch die Heidschnucken zu einem wichtigen Teil des Naturschutzes im Moor. „Die Beweidung ist ein ganz wesentlicher Teil, der zur Moorpflege dazugehört“, sagt Christiane Krüger von Ikeo.

Seit gut zwei Wochen weidet die Herde, die das ganze Jahr draußen lebt, im Quelkhorner Moor, von den frühen Morgenstunden bis zur Mittagszeit, jeden Tag zwischen sieben und acht Stunden. Zur Mittagshitze sind die Tiere wieder zurück in ihrem Nachtpferch, erklärt der 26-jährige Schäfer, gestützt auf seinen Stock, während sein Blick immer bei der Herde bleibt. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Heiner Hehmsoth im Betrieb seines Vaters Jörk Hehmsoth mit und ist vor ein paar Monaten als Teilhaber fest in das Familienunternehmen eingestiegen. Sie haben mehrere Herden, die auch Deich- und andere Naturschutzflächen beweiden. Während früher die Aufträge jährlich ausgeschrieben wurden, werden die Verträge mittlerweile aus Fördertöpfen finanziert und meist für zwei bis drei Jahre abgeschlossen. Das gebe den Schäfern mehr Sicherheit, sagt Hehmsoth. Die Beweidung und der Moorschutz in Quelkhorn werden durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Verden finanziert und von der dort tätigen Biologin Antje Mahnke-Ritoff fachlich begleitet.

„Das Moor ist wieder in einem guten Zustand“, sagt Krüger. In den 1980er-Jahren begann der frühere Ortsbürgermeister und leidenschaftliche Naturschützer Jochen Bertzbach, sich für den Moorschutz vor seiner Haustür einzusetzen und die Wiedervernässung des kleinen Hochmoors anzukurbeln. Das hat etwa den Gagelstrauch zurückgebracht. Der wurde früher in die Wäsche gelegt, weil er gut riecht und die Motten fernhält, weiß Krüger. Und auch Torfmoose (Sphagnum) haben sich wieder angesiedelt. „Wenn man das sieht, dann sind alle Biologen hellauf begeistert“, sagt Krüger. Seit Bertzbachs Tod vor zwei Jahren hat sich der Verein Ikeo der Moorpflege angenommen, wozu auch das regelmäßige Entkusseln gehört. Im Herbst nehmen sie etwa Birken und Kiefern raus, da diese dem Boden viel Wasser entziehen. Auch der Klimawandel setzt dem Moor zu. „Das Wasser verdunstet und es kommt keines nach“, beobachtet Krüger. „Im vergangenen Jahr war es so trocken, dass die Herde nach nur einer Woche im Quelkhorner Moor weitergezogen ist“, erzählt Hehmsoth.

Auch Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf, von Haus aus Biologe und mit dem Moor groß geworden, kennt sich mit der Historie und Beschaffenheit des Quelkhorner Moores gut aus und gibt den Besuchern gern eine kleine Einführung.

Die Beweidung und die Moorpflege sind das, was Ikeo zum Erhalt des renaturierten Quelkhorner Moores und damit zum Klimaschutz beitragen kann. „Moore sind ganz große CO2-Speicher“, erklärt Krüger. Würde das Moor trockenfallen, würde das klimaschädliche CO2 freigesetzt. Aber auch die Artenvielfalt von Flora und Fauna würde großen Schaden nehmen, hochmoortypischen Insekten und Schmetterlingen würde die Lebensgrundlage entzogen. So tragen die Schafe durch ihren Kot und das Verteilen von Pflanzensamen mittels ihres langen Fells auch dazu bei, die Artenvielfalt zu erhalten.

„Wenn die Schafe im Moor sind, ist das ein unglaublich schönes Bild“, findet Christiane Krüger von Ikeo. „Das Kleinod, das wir hier vor der Tür haben, erfährt damit nochmal eine ganz andere Wertschätzung.“

Die Heidschnucken und Burenziegen leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz im Quelkhorner Moor. © Leipold