Wie aus Mais und Mist Gas wird

Benas-Biogasanlage am Kreuzbuchen lädt Neugierige zum Tag der offenen Tür ein

+ Die Benas-Biogasanlage am Kreuzbuchen zwischen Ottersberg und Otterstedt gehört bundesweit zu den größten und innovativsten Anlagen, sagt die Betreiberfamilie Heitmann. Am Samstag ist Tag der offenen Tür: Wer immer schon mal sehen wollte, wie aus Biomasse Gas wird, ist hier richtig. Foto: Benas

Ottersberg – Der Bau ihrer Biogasanlage am Kreuzbuchen zwischen Ottersberg und Otterstedt war für die Betreiberfamilie Heitmann keine leichte Geburt. Der Start 2005 war begleitet von viel Skepsis aus der Politik und noch mehr Kritik aus der Bevölkerung. Alles Schnee von gestern: Heute gehört die Ottersberger Anlage bundesweit zu den größten und innovativsten, wie Jürgen Heitmann und Christoph Heitmann als Geschäftsführer der Benas Biogasanlage GmbH stolz vermelden. Heitmanns haben in Zeiten, in denen alle von Energiewende sprechen, etwas vorzuzeigen – und das tun sie auch: Am kommenden Samstag, 13. Juli, ist Tag der offenen Tür auf der Biogasanlage am Kreuzbuchen.