Maifeier inklusive Heimatgaudi

Jörn Becker, Katja Blecker und Michael Kallhardt (v.li.) haben sich vor der grünen Wiese platziert, die sich in der Nacht zum 1. Mai in einen Festplatz mit Partytrubel verwandeln wird. Die Werbung für die Maifeier läuft bereits. Foto: Flecken Ottersberg

Fischerhude – Das Maifest in Fischerhude, eine der größten Feiern in der Region, steht diesmal unter dem Motto „De Welt to Gast inne Hu‘e“ – die Welt zu Gast in Fischerhude. Der Startschuss für die Großveranstaltung fällt am 28. April. Getreu einer alten Tradition soll an diesem Sonntagvormittag nach dem Kirchgang erstmalig wieder ein Maibaum auf der Dorfweide aufgestellt werden. Damit der auch ein Hingucker wird, wollen die Mitglieder des Heimatbunds Fischerhude-Quelkhorn und des Reitervereins Fischerhude ihrer Kreativität beim Schmücken des Baums freien Lauf lassen.

Weiter geht es am Dienstag, 30. April, mit dem legendären Tanz in den Mai. Gefeiert wird im großen Festzelt auf der Dorfweide mitten in Fischerhude. Dass XXL-Zelt-Event mit den DJs Kai B, Maclo und Fabian Grant startet um 21 Uhr. „Polizei und Vertreter des Jugendamtes werden die Feier begleiten, um einen geordneten, friedlichen Ablauf der Veranstaltung und besonders die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sicherzustellen“, informiert Michael Kallhardt vom Heimatbund.

Am Mittwoch, 1. Mai, folgt mit dem kilometerlangen Festumzug ein weiterer Höhepunkt der mehrtägigen Veranstaltung. Der festliche Tross setzt sich um 13.30 Uhr wie gewohnt am Denkmal „An der Trifte“ in Quelkhorn in Bewegung und rollt dann auf der altbewährten Route durch Quelkhorn und Fischerhude. Ob Fußgruppen, Festwagen oder Freundeskreise: Schon jetzt dürfen die Zuschauer gespannt sein, was sich die Umzugsteilnehmer zum Motto haben einfallen lassen. Eine Prämierung für die beste Umsetzung wird durch eine Jury entschieden, die je aus einem Vereinsmitglied der Veranstaltungsgemeinschaft besteht.

Im Festzelt bieten Eltern des Fördervereins der Grundschule Fischerhude nachmittags Kaffee und Kuchen an. Zudem sorgen Schausteller, Buden und Fahrgeschäfte für einen kurzweiligen Nachmittag. Abends steht der beliebte Heimatabend auf dem Programm, den Katja Blecker (Vorsitzende des Reitervereins) und Michael Kallhardt (Vorsitzender des Heimatbunds) um 20 Uhr eröffnen. Die Prämierung der am besten beurteilten Umzugswagen findet direkt im Anschluss statt. Der erste Preis ist mit 300 Euro dotiert, der zweite mit 200 Euro und der dritte mit 100 Euro.

Heiter geht's weiter, denn Jörn Becker, Janina Illing, Petra Horeis, Victoria Lanz und Volker Sammann haben sich auch so ihre Gedanken zum Motto „De Welt to Gast inne Hu‘e“ gemacht und dazu ein kleines humorvolles Bühnenstück erarbeitet. Im Mittelpunkt steht ein Tourismusbüro, dessen Mitarbeiter sich auf die Fahne schreiben, Fischerhude attraktiver zu machen. Die Voltigiergruppe des Reitervereins unter Leitung von Silke Noltenius und Antonia Wittfoth und eine gemischte Tanzgruppe des Heimatbundes bereichern das Programm an diesem Abend zusätzlich. So eingestimmt auf eine lange Nacht, geht es dann nahtlos mit Musik und Tanz weiter.

Den Abschluss der Maifeier bildet am Samstag, 4. Mai, eine zünftige Heimatgaudi mit der Gruppe „Alpenstarkstrom“ aus Österreich. „Die sind freimarkterprobt“, versprechen die Veranstalter einen zünftigen Abend. Einlass ist ab 18 Uhr. Vorgruppe ist die Blaskapelle Oyten. Eintrittskarten mit Sitzplatzgarantie inklusive vier Euro Verzehr sind im Vorverkauf erhältlich per E-Mail an: maifest2019@gmx.de. 250 Karten sind laut Kallhardt bereits geordert, und „es kann sein, dass es an der Abendkasse nur noch Restkarten gibt“.

Die Fischerhuder Maifeier hat mit mehreren tausend Besuchern eine Dimension erreicht, die vor sechs Jahren zur Gründung einer Veranstaltungsgemeinschaft mit der Rechtsform GbR geführt hat, der sieben Vereine aus Quelkhorn und Fischerhude angehören. Unabhängig davon ist es bei der alten Regelung geblieben, dass zwei der Vereine im jährlichen Wechsel den Heimatabend ausrichten und das Motto kreieren – dieses Jahr der Heimatbund und der Reiterverein.