Luftalarm beim Umladen

Von: Petra Holthusen

Ukrainische Freunde und Soldaten um Professor Dr. Michael Pustovoyt von der Universitätsklinik Ivano-Frankivsk (r.) nehmen den gespendeten Rettungswagen entgegen, den der Bremer Pastor Andreas Hamburg (3.v.r.) selbst in die Ukraine gefahren hat. © privat

Ottersberg – Dieses Mal verlief der Hilfstransport aus Ottersberg in die Westukraine etwas komplizierter: „Die Fahrt nach Lviv hat sich durch Probleme an den Grenzübergängen um 36 Stunden verlängert, und beim Umladen in Lviv gab es Luftalarm – aber alle Spenden sind jetzt in Ivano-Frankivsk angekommen“, berichtet Torsten Kuper, Sprecher des Ottersberger Ukraine-Hilfsnetzwerks „We Care Otter“, erleichtert.

Vorige Woche hatten sich Christoph Heitmann und Maddin Piper mit einem voll beladenen Lastzug der Benas-Group auf den Weg gemacht, um dringend benötigte Medikamente und medizinische Hilfsmittel für die Notfallversorgung an der Universitätsklinik Ivano-Frankivsk und an der Front ins Kriegsgebiet zu bringen. Möglich gemacht hatten den medizinischen Hilfstransport zahlreiche Geldspenden von Privatleuten und Unternehmen, für die „We Care Otter“ gezielt Medikamente kaufen konnte. Was für die Versorgung von kranken, verletzten und traumatisierten Menschen im Kriegsgebiet gebraucht wird, darüber sind die Ottersberger Helfer in stetigem Austausch mit Professor Dr. Michael Pustovoyt von der Uniklinik in Ivano-Frankivsk.

Inzwischen haben die ehrenamtlichen Fahrer dieses dritten Hilfstransports von „We Care Otter“, Christoph Heitmann und Maddin Piper, „ein wenig Schlaf nachgeholt“, berichtet Kuper. Die Eindrücke, die die Heimkehrer geschildert hätten, zeigten, wie wichtig jede einzelne Spende sei: „Durch die Impressionen und Gespräche vor Ort ist erneut deutlich geworden, dass wir hier nicht im Geringsten erahnen können, welche Ängste, welche Not und welches Leid durch diesen Krieg bei den Menschen in der Ukraine ausgelöst werden. Durch die Zusammenarbeit mit den Menschen in Lviv, Kiew und Ivano-Frankivsk wurde und wird uns aber auch klar, wie mutig, tapfer und stolz die Ukrainer in ihrem Kampf sind. Und welche Kraft sie haben, Widerstand zu leisten in diesen schwierigen Zeiten mit wenigen Habseligkeiten und ständiger Angst um sich, ihre Angehörigen und Freunde.“

„Wir möchten uns bei allen Spendern und Unterstützern für die großartige Hilfe für diesen Transport bedanken“, unterstreicht Kuper, „jede, aber wirklich jede Spende ist angekommen!“ Als besondere Unterstützer hebt „We Care Otter“ die Fischerhuder Wümmeapotheke, den medizinischen Großhandel Hauschild aus Lilienthal, Thorsten Meyer und das Sozialkaufhaus Fair-Laden aus Quelkhorn sowie das Unternehmen von Arnd Brüning aus Fischerhude hervor. „Wir hoffen, auch in Zukunft mit der großen Unterstützung ein klein wenig Hilfe in der Ukraine leisten zu dürfen“, erklären die engagierten Ottersberger Helfer.

Dem medizinischen Hilfstransport in der vorigen Woche hatte sich auch der Bremer Pastor Andreas Hamburg angeschlossen, dessen St.-Markus-Gemeinde eng mit „We Care Otter“ zusammenarbeitet. „Andreas Hamburg hat einen aus Spenden finanzierten Rettungswagen direkt nach Ivano-Frankivsk gefahren und ihn dort übergeben“, schildert Kuper.

Informationen über die Arbeit der Initiative finden Interessierte unter www.wecareotter.de im Internet.