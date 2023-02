Lotte Hoffmann hat Turnsparte beim TSV Posthausen vor 45 Jahren mit aufgebaut

Von: Lisa Duncan

Lotte Hoffmann hat als langjährige Übungsleiterin beim TSV Posthausen die Turnabteilung aufgebaut und leitet die Trainingstermine für das Sportabzeichen. © Duncan

Posthausen – Bevor Lotte Hoffmann 1978 zum TSV Posthausen kam, traf sich die Frauengymnastikgruppe noch „bei Bresagk auf’m Saal“, in der Gaststätte Zu den drei Linden, und sonst beschränkte sich das Kursangebot im Verein auf Tischtennis und Fußball. Hoffmann, die kurz zuvor ihren Übungsleiterschein gemacht hatte, baute die Turnabteilung mit auf. Als langjährige Leiterin der Trainingstermine für das Sportabzeichen ging sie mit gutem Beispiel voran und nahm kürzlich ihr 50. Sportabzeichen entgegen. So lange es noch geht, will die Ottersbergerin ungeachtet ihres Alters weitermachen: Ende März wird Lotte Hoffmann 80.

„Das hält einen auch jung“, sagt sie. Ob Turnen für Kinder und Erwachsene, Volkstänze oder Jazz-Gymnastik – zeitweise betreute Lotte Hoffmann bis zu sechs Kurse gleichzeitig. Besagte Frauengymnastikgruppe, die Hoffmann 1978 übernahm, feierte vergangenes Jahr ihr 50. Jubiläum. 1988 gründete Hoffmann die erste Senioren-Gymnastikgruppe im TSV Posthausen. Eine jüngere Frau hatte danach gefragt, weil ihre Mutter gern Gymnastik machen wollte. Doch große Lust hatte Lotte Hoffmann dazu nicht und schlug darum dienstagabends um 9 Uhr vor. „Ich dachte, da kommt sowieso keiner, aber die haben mir die Bude eingerannt“, erzählt Hoffmann, die die Gruppe 35 Jahre lang (bis 2022) betreute.

Sportliche Erfolge feierte Lotte Hoffmann mit der Schaugruppe „Moordancer“, die ihr Können jedes Jahr bei einem Schauturnen und -tanzen zeigten. Dank ausreichender und gut ausgebildeter Helfer, darunter Tochter Ulrike, die als Choreografin aktiv war, schafften es die „Moordancer“ auch einmal zu einem Auftritt bei „Sport & Schau“ in Verden.

Bei den Vorbereitungen fürs Schauturnen und -tanzen war die ganze Abteilung gefragt. „Die Männer wollten meist nicht auftreten und haben dann die Halle vorbereitet, eine Gruppe hat für das Catering gesorgt“, erzählt sie. Hoffmann selbst nähte zum Teil die Bühnenkostüme. Als junges Mädchen hatte die Bremerin ein halbes Jahr bei professionellen Näherinnen gelernt. Heute würde man dies vielleicht als Praktikum bezeichnen. In die Region, genauer gesagt, nach Ottersberg-Bahnhof, zog Hoffmann 1970 – als ihr Ehemann, der bei der Bundeswehr war, von Schwanewede nach Rotenburg versetzt wurde.

Für Hoffmann stand beim Sport nie der Leistungsgedanke, sondern das soziale Miteinander im Vordergrund. Wie sehr dies auch dem Charakter des Turnens entspricht, drückt sie mit einer Anekdote treffend aus: „Ich hatte mal eine Akrobatikgruppe mit Kindern, die mehr machen wollten. Man braucht da immer einen Untermann und einen Obermann. Als die Obermänner gewachsen sind, waren sie nicht mehr leicht genug. Da fehlten uns die Obermänner.“

Später kam eine Männergymnastikgruppe hinzu, die im vergangenen Jahr 20. Geburtstag feierte. Bis heute besteht außerdem die Heigl-Gruppe, die Lotte Hoffmann 2006 unabhängig vom Verein gründete – Gymnastik, bei der Atmung sowie Spannung und Entspannung im Fokus stehen. Trainiert wird bei Wind und Wetter vor dem Heimathaus Posthausen.

Auch für das Sportabzeichen war der TSV Posthausen anfangs nicht passend ausgestattet. Mangels Laufbahn kooperierte der Verein mit dem TSV Ottersberg. Als der TSV Posthausen 1987 eine 100-Meter-Laufbahn bekam, wichen die Läufer nur noch für die Langstrecken an den Fährwisch aus. Das Sportabzeichen mauserte sich unter Lotte Hoffmanns Einfluss zur Erfolgsgeschichte: Zehn Jahre lang in Folge (von 1987 bis 1996) errang der TSV Posthausen beim bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb den ersten Platz. Damit werden Vereine geehrt, die prozentual zur Mitgliederzahl besonders viele Menschen für die Prüfung im Laufen, Weitsprung, Werfen und Schwimmen motivieren können. Einen Boom erlebte das Sportabzeichen dann noch einmal 2019, als der Verein zu seinem 100-jährigen Jubiläum einen Sportabzeichen-Aktionstag anbot. „Auch wenn wir unser Ziel mit 100 Sportabzeichen an einem Tag nicht ganz geschafft haben“, erzählt Hoffmann. Beim Sportabzeichen sei sie auch „hinterher“ gewesen. „Wenn einer vier Disziplinen hatte und eine fehlte noch, habe ich gesagt: Mach’ weiter.“ Wer das Sportabzeichen machen möchte, braucht übrigens nicht dem Verein anzugehören, sondern kann zwecks Terminabsprache mit dem TSV Posthausen Kontakt aufnehmen unter Tel. 04297/909 oder per E-Mail an tsv-posthausen@web.de.

Lotte Hoffmann ist im Wortsinn eine ausgezeichnete Übungsleiterin: Vor wenigen Jahren erhielt sie die Kreisehrennadel des Niedersächsischen Turnerbundes sowie eine Urkunde und Präsente im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ (wir berichteten).

Woher diese Begeisterung und das hohe Engagement im Sport? „Einmal für mich und dann gibt es in den Gruppen viele Frauen, die alleine sind. Der soziale Aspekt muss auch zu seinem Recht kommen“, betont Hoffmann. Gemeinsame Ausflüge, Restaurantbesuche, Geburtstagsfeiern gehörten selbstverständlich dazu.

Sport bildet nicht die einzige Konstante in Lotte Hoffmanns Leben. Sie genießt auch gern. Seit 2005 führt sie eine eigene Kleinfirma und verkauft unter dem Titel „Lottes selbst gemachte Marmelade“ süße Fruchtkreationen, gerne auch mit Chili, Schokolade oder Alkohol. Ihre Kreationen verkaufte Hoffmann früher im Blumenhof Delorme, wo sie seit dem Tod ihres Mannes gearbeitet hatte, und inzwischen bei der Fleischerei Tödter, im Hofladen Kedenburg und auf Märkten. Darüber hinaus engagiert sie sich im Heimatverein Posthausen und hilft, Kaffeenachmittage am Heimathaus auszurichten – seit nunmehr zehn Jahren. Am 21. Mai soll es wieder losgehen.