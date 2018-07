Löwenzahn-Show auf der Ferienbühne

Mitmachprogramm mit Martin Pfeiffer

+ Die Löwenzahn-Bühnenshow gastiert am Donnerstag auf der Ferienaktionsbühne bei Dodenhof in Posthausen.

Posthausen - In der schönsten Zeit des Jahres erleben Kinder im Ferienprogramm von Dodenhof in Posthausen gerade jede Menge große und kleine Abenteuer. Unter dem Motto „Kids Fun satt“ war vergangene Woche schon die fernsehbekannte „Maus“ mit einem „Musik-Püree“ in Posthausen zu Gast. Jetzt wartet am Donnerstag, 19. Juli, das nächste Highlight: Die Löwenzahn-Show gastiert von 12 bis 16 Uhr auf der Ferienbühne auf dem Vorplatz der Modewelt. Mit dabei ist an dem Tag auch Kinderlieder-Entertainer Martin Pfeiffer.