Lizenzspieler lassen in Ottersberg die Kugeln rollen

Von: Petra Holthusen

Im Juni vorigen Jahres weihte Regionalligaspieler Andre Reinhart, der die Initialzündung gegeben hatte, den neu gebauten Ottersberger Bouleplatz zusammen mit Bürgermeister Tim Willy Weber, Jörn Becker vom TSV Ottersberg und Ortsbürgermeister André Herzog (v.l.) ein. Jetzt steht das erste Turnier am Fährwisch an. Zuschauer sind willkommen. © Archiv

Ottersberg – Regionalligaspieler Andre Reinhart hatte vor etwa drei Jahren die Initialzündung gegeben: Er wollte einen Bouleplatz am Ottersberger Dunzelbach schaffen und in seinem Heimatort zusammen mit Gleichgesinnten hobbymäßig die Stahlkugeln rollen lassen.

Die Sache nahm schnell Fahrt auf: Aus dem Standort am Dunzelbach wurde das Sportzentrum am Fährwisch, wo sich der TSV Ottersberg in das Projekt einklinkte und mit allerhand Helfern und Unterstützung der Gemeinde eine Boulebahn baute. Voriges Jahr im März ging die Vier-Platz-Anlage in Betrieb, im Juni wurde Einweihung gefeiert – und jetzt steht das erste Turnier an.

Am Montag, 8. Mai, startet das Ereignis um 15.45 Uhr auf dem Bouleplatz am Fährwisch. „Dabei werden jeweils acht Ottersbergerinnen und Ottersberger und acht Lizenzspielerinnen und -spieler zusammenspielen“, kündigt Reinhart an, der die Lizenzspieler für das Turnier über drei Runden engagiert hat. Reinhart organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Rolf Hensel, der wiederum zusammen mit Wolfram Recklies die offizielle Gründung der Boulesparte im TSV Ottersberg vorantreibt.

Die erfahrenen Spieler, die den Ottersberger Hobbyspielern am Montag als Teampartner zur Seite gestellt werden, kommen von der Boulegemeinschaft Bremen, in der auch Andre Reinhart aktiv ist, und dem TSV Wallhöfen aus dem Kreis Osterholz. Mit Gisela Hintzmann von der Boulegemeinschaft Bremen wird Reinhart zufolge „eine Spielerin dabei sein, die amtierende Deutsche Meisterin im Frauen-Triplette ist“.

„Am Ende wird es jeweils einen Sieger aus dem Lizenzspielerbereich geben und einen Sieger aus dem Ottersberger Personenkreis“, erklärt Reinhart zum Turniermodus am Montag. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die etwas über das Regelwerk und die Technik des Präzisionsspiels, das in Frankreich unter dem Namen Petanque firmiert, sowie über die Ottersberger Boule-Aktivitäten erfahren möchten, sind auf der Anlage willkommen.

Der ursprüngliche Ideengeber für den Ottersberger Bouleplatz ist glücklich über die „tolle Entwicklung“: „Derzeit besteht ein relativ fester Kreis von 12 bis 15 Personen in Ottersberg, die auch den Winter über gespielt haben“, schildert Reinhart. Auch das Ambiente sei noch aufgewertet worden: „Seit dem Herbst steht sogar eine Flutlichtanlage am Platz. Und in Eigenregie wurden Sitzbänke errichtet.“ Das Tolle am Boule sei, dass es alters- und geschlechterübergreifend von 8 bis 88 gespielt werden könne. „Und es ist eine super Freiluftaktivität“, betont der leidenschaftliche Boulespieler.