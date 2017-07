Live-Musik lockt auf der Sommerbühne

Immer donnerstags ab 19 Uhr bei Dodenhof

+ Singer-Songwriter Michael Gerdes ist zum Auftakt am kommenden Donnerstag zu erleben.

POSTHAUSEN - An jedem Donnerstag ab 27. Juli gibt es Live-Musik auf dem Modewelthaus-Vorplatz bei Dodenhof in Posthausen. Singer-Songwriter Michael Gerdes macht ab 19 Uhr am 27. Juli den musikalischen Anfang auf der dortigen Sommerbühne mit Festivalwiese (www.michael-gerdes.com).