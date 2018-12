Leckerli für Ciwa und Lucy

Posthausener Hundewunschbaum unterstützt Bassener und Hellweger Tierschützer

+ „Ego“ gesättigt? Na hoffentlich. Für ein Tier dieses Namens spendierte Julia vom Hof aus Achim spontan diesen großen Sack Spezialfutter. - Fotos: Bruns

posthausen - Von Wiebke Bruns. Wenn an Heiligabend Geschenke für alle Familienmitglieder unterm Weihnachtsbaum liegen, dann werden vielfach und ganz selbstverständlich auch die eigenen geliebten Haustiere beschenkt. Zum Glück von Hundesenioren im Tierschutz haben das Zoofachhandelsunternehmen „Das Futterhaus“ in Posthausen und deren Kunden beigetragen. Dort steht seit einigen Wochen im Eingangsbereich ein großer Wunschbaum mit dem der Verein „Coras Sonnenhof“ in Oyten-Bassen und die „Grauschnuten“ in Hellwege unterstützt werden.