Von Laufwilligen förmlich überrannt – 873 Läufer am Start

5. Fischerhuder Sommerlauf verzeichnet neue Rekordbeteiligung / Volleyballerin Anna Puvogel gewinnt Wette gegen veranstaltende „Sportfreunde“

+ Auch Altbürgermeister Jochen Bertzbach machte sich walkend auf die Fünf-Kilometer-Strecke.

FISCHERHUDE - Förmlich von Laufwilligen überrannt wurden die veranstaltenden „Sportfreunde Fischerhude“ am Samstag bei der fünften Auflage des Fischerhuder Sommerlaufs. Mehr als 300 kurzentschlossene Starter sorgten erstmal für eine lange Schlange am Meldetisch, dann gingen am Abend insgesamt 873 Läuferinnen und Läufer vom Kindergartenkind bis zum über 80-jährigen Senior auf eine der drei ausgewiesenen Strecken – ein neuer Teilnehmerrekord.